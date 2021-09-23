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    19:26, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дефицит емкости овощехранилищ в Мангистауской области - самый высокий по стране

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

    Важным вопросом, требующим решения, в выступлении был назван высокий уровень инфляции, что ведет к быстрому росту цен на продовольственные товары.

    «Почти 80 % продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – Правительством разработана Дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау, – заявил Глава государства.

    Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость возобновления деятельности Бейнеуского зернового терминала, который находится в состоянии банкротства. По его мнению, это позволит полностью обеспечить регион мукой и кормами и создать 200 новых рабочих мест. Для решения этой задачи акимату области и СПК поручено принять меры по снижению цен на продовольственные товары, включающие развитие торговой инфраструктуры, заключение долгосрочных контрактов с производителями из других регионов.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. В ходе совещания Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения. Глава государства особо выделил проблему трудовых конфликтов в регионе.

    «С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда «Самрук-Казына». Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами», – сказал Президент.

    Также Президент поручил обеспечить питьевой водой все села Мангистауской области до конца 2022.


    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Президент Казахстана Экономика Мангистауская область
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