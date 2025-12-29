Деды Морозы вышли на старт новогоднего забега в Алматы
В Алатауском районе города Алматы на территории Almaty Arena состоялся пятый городской новогодний костюмированный забег, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мероприятие стало одним из самых ярких спортивных событий предновогоднего сезона.
Мероприятие собрало полторы тысячи любителей активного отдыха. Его участниками стали сказочные персонажи, которые ассоциируются с наступающим Новым годом.
По словам организаторов забега, количество казахстанцев, увлеченных активным образом жизни, постоянно растет. И с этим нельзя не согласится, ведь бегать, заниматься спортом, поддерживать здоровый образ жизни — это не только дань моде, но и важное изменение в сознании людей.
Главными персонажами на дистанции стали, конечно же, Деды Морозы в синих, белых, красных нарядах.
Традиционный праздничный забег объедил любителей активного образа жизни, спортсменов и целые семьи. Участники преодолели символическую дистанцию в 2026 метров, встречая Новый год в атмосфере веселья, карнавальных костюмов и дружеского настроения.
Забег носил инклюзивный характер — в нем принимали участие жители разных возрастов и возможностей, включая воспитанников реабилитационных центров. Подобные инициативы способствуют развитию семейного и массового спорта, формированию здоровых городских традиций и укреплению духа единства среди алматинцев.
