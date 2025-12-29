РУ
    Деды Морозы вышли на старт новогоднего забега в Алматы

    В Алатауском районе города Алматы на территории Almaty Arena состоялся пятый городской новогодний костюмированный забег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деды Морозы вышли на старт новогоднего забега в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Мероприятие стало одним из самых ярких спортивных событий предновогоднего сезона.

    Мероприятие собрало полторы тысячи любителей активного отдыха. Его участниками стали сказочные персонажи, которые ассоциируются с наступающим Новым годом.

    По словам организаторов забега, количество казахстанцев, увлеченных активным образом жизни, постоянно растет. И с этим нельзя не согласится, ведь бегать, заниматься спортом, поддерживать здоровый образ жизни — это не только дань моде, но и важное изменение в сознании людей.

    Главными персонажами на дистанции стали, конечно же, Деды Морозы в синих, белых, красных нарядах.

    Деды Морозы вышли на старт новогоднего забега в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Традиционный праздничный забег объедил любителей активного образа жизни, спортсменов и целые семьи. Участники преодолели символическую дистанцию в 2026 метров, встречая Новый год в атмосфере веселья, карнавальных костюмов и дружеского настроения.

    Забег носил инклюзивный характер — в нем принимали участие жители разных возрастов и возможностей, включая воспитанников реабилитационных центров. Подобные инициативы способствуют развитию семейного и массового спорта, формированию здоровых городских традиций и укреплению духа единства среди алматинцев.

    Ранее фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по главным локациям, чтобы запечатлеть, как город готовится к встрече 2026 года.

    Спорт Праздник Общество Алматы Новый год
    Камшат Абдирайым
