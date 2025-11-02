Давка на открытии суши-кафе в Алатау: владельца заведения оштрафовали

Ранее в социальных сетях появилось видео давки.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 26 октября. Администрация кафе, расположенного в микрорайоне Жетыген города Алатау, провела акцию по случаю открытия заведения.

— В ходе акции, с целью привлечения клиентов, осуществлялась бесплатная раздача роллов и торта. Мероприятие совпало по времени с работой воскресного рынка, что стало дополнительным фактором притока посетителей. Кроме того, приглашения рассылались постоянным клиентам посредством SMS-уведомлений, — уточнили в пресс-службе ДП.

Проверка показала, что мероприятие проводилось без согласования с акиматом города, что нарушает установленный порядок. Отмечается, что администрацией кафе не были приняты необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при массовом скоплении людей.

— В отношении владельца заведения возбуждено административное производство. Согласно протоколу, составленному по части 1 статьи 443 Кодекса об административных правонарушениях РК, за нарушение требований, связанных с обеспечением общественного порядка, предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован, — добавили в департаменте полиции.

