    17:35, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Давка на открытии суши-кафе в Алатау: владельца заведения оштрафовали

    Владелец суши-кафе в Алатау привлечен к ответственности за проведение мероприятия, которое обернулось давкой посетителей, передает агентство Kazinform.

    давка
    Скрин из видео

    Ранее в социальных сетях появилось видео давки. 

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 26 октября. Администрация кафе, расположенного в микрорайоне Жетыген города Алатау, провела акцию по случаю открытия заведения.

    — В ходе акции, с целью привлечения клиентов, осуществлялась бесплатная раздача роллов и торта. Мероприятие совпало по времени с работой воскресного рынка, что стало дополнительным фактором притока посетителей. Кроме того, приглашения рассылались постоянным клиентам посредством SMS-уведомлений, — уточнили в пресс-службе ДП. 

    Проверка показала, что мероприятие проводилось без согласования с акиматом города, что нарушает установленный порядок. Отмечается, что администрацией кафе не были приняты необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при массовом скоплении людей.

    — В отношении владельца заведения возбуждено административное производство. Согласно протоколу, составленному по части 1 статьи 443 Кодекса об административных правонарушениях РК, за нарушение требований, связанных с обеспечением общественного порядка, предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован, — добавили в департаменте полиции.

    Ранее в Танзании после выборов произошли беспорядки, в результате которых погибли сотни человек. 

