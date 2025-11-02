Беспорядки после выборов в Танзании: есть погибшие

Представитель оппозиционной партии «Чадема» сообщил агентству AFP, что «около 700» человек были убиты в столкновениях с силами безопасности; дипломатический источник в Танзании сообщил Би-би-си, что есть достоверные доказательства гибели как минимум 500 человек.

Оценки числа погибших разнятся, а отключение интернета по всей стране затрудняет проверку данных.

Правительство пытается уменьшить масштабы насилия — власти продлили комендантский час, чтобы подавить беспорядки.

Демонстрации проходят в основном среди молодежи, которая выходит на улицы городов по всей Танзании, протестуя против несправедливых выборов.

Протестующие винят власти в подрыве демократии путем преследования лидеров оппозиции — один находится в тюрьме, другого сняли с выборов по техническим основаниям — что увеличило шансы действующего президента Самии Сулуху Хасан на победу.

Ранее сообщалось, что действующий президент Танзании Самия Сулуху Хасан, представляющая правящую партию «Чама Ча Мапиндузи», одержала победу на выборах главы государства, набрав 97,66% голосов.