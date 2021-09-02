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Даурен Абаев: Вопрос о пастбищах – вопрос стратегической важности

2 Сентября 2021 22:38
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Даурен Абаев: Вопрос о пастбищах – вопрос стратегической важности

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Вопрос о пастбищах – вопрос стратегической важности. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На самом деле очень сложно, наверное, выделить что-то отдельно. Документ получился очень комплексный, который предусматривает очень много системных мер. Но, вот если брать навскидку, думаю, что такой важный тезис Президента, это о пастбищных угодьях – обеспечение доступа сельчан к пастбищам. Кстати, это будет важным маркером эффективности работы акимов», – сказал Д. Абаев.

По его словам, вопрос о пастбищах – вопрос стратегической важности, который касается не только сельских, но и городских жителей. Потому что от этого зависят цены на мясную и молочную продукцию на прилавках. Чем больше будет доступа к пастбищам, тем больше будет выбора у покупателей, тем ниже будут цены.

Д. Абаев также отметил, что Президент поручил провести модернизацию 120 водоканалов и строительство 9 водохранилищ. Это очень значимый показатель, потому, что Глава государства регулярно получает закрытую социологическую статистику, и водный вопрос практически повсеместно входит в первую «тройку» проблем, волнующих казахстанцев.

«В некоторых регионах качество воды волнует граждан больше, чем личные доходы. Это очень тревожный сигнал, поэтому, этим надо заниматься. Ну, и Президент поставил эту задачу», – заключил Д. Абаев.


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#Сельское хозяйство   #Даурен Абаев   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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