Даулет Турлыханов прокомментировал приговор сыну

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал вердикт суда, вынесенный его сыну Нурасылу Болату, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Решение суда есть, но я как родитель всегда переживаю за сына, - ответил Даулет Турлыханов на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, в октябре 2023 года Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор Нурасылу Болату за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Вчера приговор был изменен.

В феврале прошлого года сын мажилисмена избил юриста Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова в Алматы. Позже сам Даулет Турлыханов принес свои извинения за поступок сына.

В военной прокуратуре РК выступили с заявлением. Стало известно, что сын Даулета Турлыханова является солдатом срочной службы и во время инцидента находился в отпуске.

Кроме того, ход дела сына депутата Мажилиса прокомментировал и министр обороны РК Руслан Жаксылыков.