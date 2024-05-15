РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 15 Май 2024 | GMT +6

    Даулет Турлыханов прокомментировал приговор сыну

    Даулет Турлыханов
    Фото: Kazinform

    Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал вердикт суда, вынесенный его сыну Нурасылу Болату, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Решение суда есть, но я как родитель всегда переживаю за сына, - ответил Даулет Турлыханов на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, в октябре 2023 года Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор Нурасылу Болату за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

    Вчера приговор был изменен.

    В феврале прошлого года сын мажилисмена избил юриста Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова в Алматы. Позже сам Даулет Турлыханов принес свои извинения за поступок сына.

    В военной прокуратуре РК выступили с заявлением. Стало известно, что сын Даулета Турлыханова является солдатом срочной службы и во время инцидента находился в отпуске.

    Кроме того, ход дела сына депутата Мажилиса прокомментировал и министр обороны РК Руслан Жаксылыков.

    Теги:
    Суды Борьба с преступностью Криминал Общество Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!