    15:51, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Даулет, Димаш и Дина стали второй тройней года в Шымкенте

    С начала года в городе появилась уже вторая тройня. Новорожденных вместе с матерью выписали из перинатального центра после почти двух недель медицинского наблюдения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Акшолпан Сулейменова родила троих детей 30 января. Малышей назвали Даулет, Димаш и Дина. Сегодня вес каждого ребенка превышает два килограмма.

    — Сразу после рождения новорожденных поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Спустя сутки, после стабилизации состояния, их перевели в профильное отделение, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

    Под наблюдением врачей дети находились 11 дней и получили полный объем необходимой помощи. На момент выписки их состояние оценили как удовлетворительное.

    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Для семьи это уже пятое, шестое и седьмое пополнение. До рождения тройни супруги воспитывали четверых детей.

    Это уже второй случай рождения тройни в Шымкенте с начала года. Ранее из перинатального центра выписали 31-летнюю женщину, которая первой в этом году родила сразу троих детей.

    В соседней Туркестанской области недавно выписали мать девочек-тройняшек. Дома новорожденных встретили пятеро старших братьев и сестер.

    Роды Демография Дети Регионы Шымкент
    Татьяна Корякина
