Даулет, Димаш и Дина стали второй тройней года в Шымкенте

Акшолпан Сулейменова родила троих детей 30 января. Малышей назвали Даулет, Димаш и Дина. Сегодня вес каждого ребенка превышает два килограмма.

— Сразу после рождения новорожденных поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Спустя сутки, после стабилизации состояния, их перевели в профильное отделение, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

Под наблюдением врачей дети находились 11 дней и получили полный объем необходимой помощи. На момент выписки их состояние оценили как удовлетворительное.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Для семьи это уже пятое, шестое и седьмое пополнение. До рождения тройни супруги воспитывали четверых детей.

Это уже второй случай рождения тройни в Шымкенте с начала года. Ранее из перинатального центра выписали 31-летнюю женщину, которая первой в этом году родила сразу троих детей.

В соседней Туркестанской области недавно выписали мать девочек-тройняшек. Дома новорожденных встретили пятеро старших братьев и сестер.