Дастан Сатпаев провел первый матч в старте «Бернли»

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев впервые вышел в стартовом составе «Бернли» в официальном матче. Казахстанец сыграл против «Брэдфорд Сити» во втором раунде Кубка английской лиги, передает корреспондент агентства Kazinform.

18-летний форвард провел на поле 80 минут. По данным Sofascore, Сатпаев получил оценку 7,1 и стал третьим по этому показателю среди футболистов «Бернли».

За матч казахстанец нанес два удара, сделал одну ключевую передачу и выполнил 30 из 35 передач с точностью 86%. На чужой половине поля его показатель составил 19 точных передач из 23.

Сатпаев также совершил 18 рывков с мячом, пять раз продвинул атаку вперед и успешно выполнил одну из двух попыток обводки.

В обороне нападающий выиграл все четыре отбора и совершил один перехват. В единоборствах на земле он оказался сильнее в пяти из шести случаев. Кроме того, ни разу не позволил сопернику обыграть себя один в один.

На 80-й минуте Сатпаев был заменен Якобом Брууном Ларсеном.

Матч завершился вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти «Бернли» уступил «Брэдфорд Сити» — 2:4. Таким образом, команда Сатпаева завершила выступление в Кубке английской лиги.

Отметим, что Сатпаев присоединился к «Бернли» в августе 2026 года на правах аренды.