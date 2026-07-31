Daryn.online оштрафовали после проверки по факту возможной утечки данных

Комитет по информационной безопасности РК завершил внеплановую проверку ТОО «Daryn.online» после сообщений о возможной утечке персональных данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

В ходе проверки специалисты изучили соблюдение требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», включая выполнение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных.

— По результатам проверки факт утечки персональных данных 4,2 млн записей не установлен. Фактический объем персональных данных, содержащихся в информационной системе ТОО «Daryn.online», составляет более 90 тыс. записей, что исключает возможность компрометации данных в объеме, указанном в публикациях, — сообщили в Минцифры РК.

Вместе с тем проверка выявила нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных, связанные с ненадлежащим выполнением обязательных мер по их защите. По этому факту ТОО «Daryn.online» привлекли к административной ответственности по статье 79 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с назначением штрафа («Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите»).

В министерстве отметили, что при проверках организаций частного сектора чаще всего выявляются нарушения, связанные со сбором избыточного объема персональных данных, отсутствием надлежащего согласия на их обработку, неурегулированностью внутренних процессов, отсутствием ответственных лиц, а также недостаточным уровнем организационной и технической защиты информационных систем.

Ведомство напомнило владельцам и операторам баз персональных данных о необходимости соблюдать требования законодательства, в том числе получать согласие субъектов на обработку данных, обеспечивать их защищенное хранение и передачу, хранить базы данных на территории Казахстана и уведомлять уполномоченный орган о нарушениях безопасности персональных данных в течение одного рабочего дня с момента их обнаружения.

Ранее Комитет по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК назначил проверку информации о возможной утечке данных 4,2 млн пользователей онлайн-платформы.