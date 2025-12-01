Дархан Сатыбалды прокомментировал публикацию «о передаче земли матери акима Алматинской области»

В одном из СМИ сообщалось, что в 2024 году постановлением бывшего акима города были предоставлены пять земельных участков гражданам, среди которых, как утверждается, фигурировала мать акима Алматинской области. При этом в публикации отмечалось, что в городе отсутствуют свободные земельные участки.

Как сообщил Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, материалы по данному вопросу переданы в департамент по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

— Я думаю, что департамент уже организовал проверку, и по его результатам, я думаю, что материалы будут направлены в судебные органы, и окончательное решение будет принято судом, — ответил он.