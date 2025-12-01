РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:49, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дархан Сатыбалды прокомментировал публикацию «о передаче земли матери акима Алматинской области»

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды прокомментировал публикацию о якобы передаче земельного участка в городе матери акима Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: СЦК

    В одном из СМИ сообщалось, что в 2024 году постановлением бывшего акима города были предоставлены пять земельных участков гражданам, среди которых, как утверждается, фигурировала мать акима Алматинской области. При этом в публикации отмечалось, что в городе отсутствуют свободные земельные участки.

    Как сообщил Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, материалы по данному вопросу переданы в департамент по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

    — Я думаю, что департамент уже организовал проверку, и по его результатам, я думаю, что материалы будут направлены в судебные органы, и окончательное решение будет принято судом, — ответил он.

