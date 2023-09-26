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    10:57, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената РК

    Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената

     Указом Главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ»  со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кыдырали Дархан Куандыкулы, 16.04.1974, родился в Южно-Казахстанской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    КазНУ (1991-1992);

    Университет Мармара (1996);

    Докуз Эйлюль университет (1997);

    Эгейский университет (1998);

    Стамбульский университет (2001);

    Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)

    Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Стамбульского университета, университета им. Мимар Синана Турции.

    Трудовой стаж:

    Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005);

    Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005);

    Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006);

    Заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006);

    Заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан (2006-2007);

    Ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007);

    Советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2008);

    Эксперт Администрации Президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009);

    Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2009-2012);

    Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014);

    Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018);

    Председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (07.2016, 05.2021)

    Прочие должности:

    Заместитель Председателя Республиканского общественного совета Miras при партии Nur Otan;

    Член комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан;

    Член правления Союза писателей Казахстана;

    Член Совет директоров Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;

    Член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции;

    Председатель Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 09.2021);

    Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022).

    В сентябре 2022 года был назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Теги:
    Сенат Президент
    Автор
    Ринат Дусумов
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