Данные по сгоревшему при пожаре скоту озвучили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Потери по сельскохозяйственным животным, которые сгорели во время лесных пожаров, перебросившихся на населенные пункты в Аулиекольском районе, озвучили в управлении ветеринарии акимата Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня, по словам руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Аката Шектыбаева, проводится комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц в результате пожара в лесных массивах, а также в селах Аманкарагай, Озерное и Лесное Аулиекольского района и в селе Люблинка Карасуского района.

«По Аулиекольскому району обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц, а именно: крупного рогатого скота - 30 голов, мелкого рогатого скота - 2 головы, свиней - 105 голов, птицы - 130, в том числе гусей - 30 и кур - 100 голов. По Карасускому району обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц, а именно: КРС - 8 голов, свиней - 117 голов, птицы - 582 головы: гусей - 61, кур - 356 и уток - 165 голов», - сообщил А. Шектыбаев.

В общей сложности в результате пожаров по области погибли крупного рогатого скота - 38 голов, мелкого - 2 головы, свиньи - 220 голов, куры - 456 голов, гуси - 91 голова, утки - 165 голов.

Ветстанциями двух районов были собраны все останки животных, которые уничтожены в специальных инсинераторах и скотомогильниках.

«Для возмещения вреда и ущерба, в том числе по сельскохозяйственным животным, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Возмещение будет проводиться на основании заявления пострадавшего с приложением копии документов, удостоверяющих личность. Кроме этого, перечень утраченного и испорченного имущества. Регистрацию заявлений будет осуществлять местный исполнительный орган»,- заключил А. Шектыбаев.