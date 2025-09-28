РУ
    20:31, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Данил Васильев взял «серебро» на этапе Кубка FIS в Германии

    Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Васильев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка FIS в Хинтерцартене (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Данил Васильев
    Фото: НОК

    Казахстанский спортсмен за свое выступление получил 229.6 балла. Этот результат принес ему второе место.

    Победу одержал Юлиан Шмид (Австрия) -229.8. Рок Облак из Словении разделил с Васильевым вторую строчку, также набрав 229.6.

    Ранее сообщалось, что гимнаст Дмитрий Патанин завоевал «золото» на этапе Кубка вызова в Венгрии.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
