Данил Васильев взял «серебро» на этапе Кубка FIS в Германии

Казахстанский спортсмен за свое выступление получил 229.6 балла. Этот результат принес ему второе место.

Победу одержал Юлиан Шмид (Австрия) -229.8. Рок Облак из Словении разделил с Васильевым вторую строчку, также набрав 229.6.

Ранее сообщалось, что гимнаст Дмитрий Патанин завоевал «золото» на этапе Кубка вызова в Венгрии.