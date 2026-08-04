Данил Васильев дважды вошел в топ-10 на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина выступила на этапе летнего Гран-при в Висле (Польша), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Данил Васильев дважды вошел в десятку лучших. В первый день казахстанец занял четвертое место, остановившись в шаге от награды. На втором старте спортсмен показал пятый результат.

Илья Мизерных завершил этап на 27-м и 28-м местах.

Следующий этап летнего Гран-при пройдет во Франции с 8 по 9 августа.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции.







