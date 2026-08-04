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    Данил Васильев дважды вошел в топ-10 на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

    Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина выступила на этапе летнего Гран-при в Висле (Польша), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Данил Васильев дважды вошел в топ-10 на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
    Фото: НОК

    Данил Васильев дважды вошел в десятку лучших. В первый день казахстанец занял четвертое место, остановившись в шаге от награды. На втором старте спортсмен показал пятый результат.

    Илья Мизерных завершил этап на 27-м и 28-м местах.

    Следующий этап летнего Гран-при пройдет во Франции с 8 по 9 августа.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции.




    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор