Данил Васильев дважды вошел в топ-10 на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина выступила на этапе летнего Гран-при в Висле (Польша), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Данил Васильев дважды вошел в десятку лучших. В первый день казахстанец занял четвертое место, остановившись в шаге от награды. На втором старте спортсмен показал пятый результат.
Илья Мизерных завершил этап на 27-м и 28-м местах.
Следующий этап летнего Гран-при пройдет во Франции с 8 по 9 августа.
Ранее сообщалось о том, что казахстанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции.