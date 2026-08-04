Казахстанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции

Казахстанские спортсмены вошли в число призеров международного турнира по вольной и греко-римской борьбе, который прошел в Коджаэли (Турция), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Наши соотечественники завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

В соревнованиях по греко-римской борьбе Бакытжан Кабдыл стал серебряным призером в весовой категории до 63 кг.

В вольной борьбе Алан Оралбек (до 61 кг) завоевал серебряную медаль, а Диас Сагдатов (до 79 кг) стал обладателем бронзовой награды.

Отметим, что в турнире приняли участие 433 спортсмена из 24 стран.

Ранее сообщалось, что казахстанский легкоатлет завоевал «бронзу» международного марафона в Таджикистане.







