Дачники в Усть-Каменогорске жалуются на большегрузы, разрушающие дорогу

С одной стороны — садоводы, вложившие личные средства в асфальтирование дороги. С другой — грузовики, ежедневно вывозящие стройматериалы с расположенного рядом карьера. Результат — ямы, пыль, шум и постоянные жалобы. Особенно тревожит безопасность детей.

Фото: Kazinform

— Грузовики мчатся по нашей дороге, не соблюдают ограничения по скорости. В клубах пыли им точно сложно увидеть ребенка, играющего рядом с дорогой. Поэтому боимся детей вообще выпускать за ворота. Но это лето, дачи, невозможно следить за ними круглые сутки. Поэтому живём в страхе, — поделились опасениями жители дач.

Фото: Kazinform

Всего в дачном массиве за понтонным мостом 7 кооперативов. Там проживает не менее 500 человек круглый год — дачные домики для многих давно стали единственным доступным жильём. Летом же численность жителей увеличивается до 2,5 тыс. И маршрут большегрузов под их окнами — это источник постоянной проблемы. Машины в рабочие дни идут непрерывным потоком, угрожая не только безопасности людей, но и превращая единственную дорогу, соединяющую район с городом, в сплошные ямы.

Фото: Kazinform

— Все наши дачи — жилые, многим просто некуда идти. Люди выживают — по сути, это единственное бюджетное жильё, которое им доступно. При этом у нас есть платежи за дороги общего пользования. Мы платим, грузовики разрушают. Уже с 2021 года длится эта проблема. Грузовики и карьер превратили наш живописный берег Иртыша в стройплощадку. Отсюда везут гравий, щебень для стройки. Мы понимаем, город должен развиваться. Но почему это за счёт наших денег, нервов и единственной дороги? — возмущается жительница города Светлана Гайда.

Фото: Kazinform

Неслучайно эту дорогу жители дач считают своей. На её асфальтирование они собирали деньги сами.

— Так как эта дорога ведёт к дачам, считается для города второстепенной. Мы сами чистим её от снега зимой, сами и ремонтируем. Несколько лет назад жители дачных сообществ «Березка», «Иртыш-3», «Саяжай» и «Колос» организовали сбор средств на укладку асфальта. Теперь прежнего покрытия почти не осталось, — возмущается председатель садоводческого общества «Иртыш-3» Ирина Атаманова.

Фото: Kazinform

По словам местных жителей, облака пыли мешают дышать и проветривать дома, а на фруктах и овощах оседает налёт.

— И это всё едят дети! Мы не можем уследить, чтобы они всегда хорошенько мыли фрукты, ягоды. Раньше можно было есть клубнику прямо с грядки, а теперь она вся в сером налёте, — недовольны жители дач.

Они обратились с жалобой и к специалистам областного филиала Национального центра качества дорожных активов. Инженеры уже не раз выезжали на место. В Центре отмечают: зафиксированы повреждения покрытия, предварительная причина — превышение допустимой нагрузки грузовым транспортом.

Фото: Kazinform

— В летний период на территории страны ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Ограничения на ось составляют восемь тонн и действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время с 11.00 до 21.00. Потому что в жару асфальт особенно восприимчив к нагрузкам. Но здесь большегрузы ездят постоянно. При этом вес одной такой машины может быть эквивалентен десяткам легковых автомобилей. Дорожное покрытие деформируется, образуются колеи, трещины, а потом и ямы. Поэтому планируем провести специальный рейд вместе с транспортной инспекцией, — отметил начальник отдела ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров.

Грузопоток сказывается и на работе общественного транспорта. По словам директора одного из автопарков, автобусы на этом маршруте сталкиваются с постоянными заторами и поломками из-за состояния дороги.

— Дорога узкая, не рассчитанная на эти большегрузы. Разъехаться большим автобусам с ними там очень тяжело и небезопасно. Из-за ям ломаются наши новые автобусы. А их ремонт — это очень дорого. Как минимум миллионами начинаются затраты и выше. Водители уже не хотят туда ехать. Всё было нормально до 2021 года, пока не заработал карьер, — говорит директор автопарка Елена Рядинских.

Фото: Kazinform

Акимат Усть-Каменогорска пообещал в течение недели рассмотреть ситуацию. Власти города организовали встречу с жителями, недропользователями, представителями автопарка.

— После переговоров недропользователи пообещали восстановить объездную техническую дорогу в обход дач. Также планируется установка знаков и ограничений движения для тяжёлой техники. Более детально разберемся в проблеме в течение недели и вернёмся к ней уже с конкретными решениями, — заверила заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит.

Пока вопрос остаётся открытым, дачники надеются, что он не останется на уровне обещаний. Считается, что дорога общего пользования должна учитывать интересы всех, но прежде всего — безопасность людей, для которых она стала единственным маршрутом домой.

Ранее сообщалось, что Казахстан запускает национальную программу оценки безопасности дорог.