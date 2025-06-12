Казахстан запускает национальную программу оценки безопасности дорог

Эта инициатива направлена на системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению состояния автодорог страны.

KazRAP станет важным элементом национальной системы повышения безопасности дорожной инфраструктуры. Программа предусматривает проведение независимой оценки состояния дорог по международной методике, определение участков с высоким риском, разработку мер по снижению аварийности, а также мониторинг эффективности инвестиций и стратегическое планирование в сфере дорожной безопасности.

Программа реализуется в партнёрстве с международной программой оценки дорог (iRAP).

Соглашение подписали директор КАЗНИИБДД Арыстан Масанов и исполняющий обязанности генерального директора и директор глобальной программы iRAP Грег Смит.

Фото: Министерство транспорта РК

Кроме того, в рамках открытия форума вице-министр рассказал о текущих и планируемых инициативах ведомства, подчеркнув особое внимание развитию международных транспортных коридоров, модернизации дорожной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

Форум объединил 120 участников из 20 стран — представителей государственных органов, частного сектора, инженерного сообщества и юридической сферы.

В течение двух дней состоялось 9 тематических панельных сессий. Их тематика охватывает реализацию крупных инфраструктурных проектов, участие международных финансовых институтов, инженерные аспекты дорожной безопасности, подготовку контрактов по стандартам FIDIC, работу советов по разрешению споров, международный арбитраж и развитие профессионального потенциала в строительной отрасли.

Ранее сообщалось, что на загородных трассах Казахстана отмечается устойчивое снижение аварийности. За истекший период 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий на этих дорогах сократилось на 8%, а число пострадавших уменьшилось почти на треть.