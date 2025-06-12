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    19:11, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан запускает национальную программу оценки безопасности дорог

    Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев на открытии строительного форума Кавказа и Центральной Азии объявил о запуске программы оценки дорог Казахстана KazRAP, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    трассы, дороги
    Фото: Минтранспорта РК

    Эта инициатива направлена на системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению состояния автодорог страны.

    KazRAP станет важным элементом национальной системы повышения безопасности дорожной инфраструктуры. Программа предусматривает проведение независимой оценки состояния дорог по международной методике, определение участков с высоким риском, разработку мер по снижению аварийности, а также мониторинг эффективности инвестиций и стратегическое планирование в сфере дорожной безопасности.

    Программа реализуется в партнёрстве с международной программой оценки дорог (iRAP).

    Соглашение подписали директор КАЗНИИБДД Арыстан Масанов и исполняющий обязанности генерального директора и директор глобальной программы iRAP Грег Смит.

    Казахстан запускает национальную программу оценки безопасности дорог
    Фото: Министерство транспорта РК

    Кроме того, в рамках открытия форума вице-министр рассказал о текущих и планируемых инициативах ведомства, подчеркнув особое внимание развитию международных транспортных коридоров, модернизации дорожной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

    Форум объединил 120 участников из 20 стран — представителей государственных органов, частного сектора, инженерного сообщества и юридической сферы.

    В течение двух дней состоялось 9 тематических панельных сессий. Их тематика охватывает реализацию крупных инфраструктурных проектов, участие международных финансовых институтов, инженерные аспекты дорожной безопасности, подготовку контрактов по стандартам FIDIC, работу советов по разрешению споров, международный арбитраж и развитие профессионального потенциала в строительной отрасли.

    Ранее сообщалось, что на загородных трассах Казахстана отмечается устойчивое снижение аварийности. За истекший период 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий на этих дорогах сократилось на 8%, а число пострадавших уменьшилось почти на треть.

    Теги:
    Дороги Министерство транспорта РК Транспорт Безопасность Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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