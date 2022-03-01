Цветы возложили к монументу «Қазақ еліне мың алғыс!» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня благодарности в столице возложили цветы к монументу «Қазақ еліне мың алғыс!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана и жители города.

«Прежде всего, в День благодарности выражаю огромную благодарность всем гражданам за большой вклад в развитие страны! Благодарность - это отдельная культура в нашем народе. Мы всегда выражаем благодарность друг другу. К примеру, я хочу поблагодарить тех, кто сейчас рядом с нами чистит улицы от снега. Тысячи благодарностей журналистам, сотрудникам этнокультурных центров, всем, кто работает ради дружбы и мира!» - сказал министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров.

В свою очередь депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов отметил, что День благодарности отмечается уже седьмой год подряд.

«Этот знаменательный праздник совпал с Днем основания нашей ассамблеи и с первым днем весны. Праздник, учрежденный человеком, который научил нас сохранять единство этносов этого государства. Поэтому мы выражаем благодарность всем этносам, которые возвращают с лихвой все лучшее, что для них было сделано!» - подчеркнул Саутбек Абдрахманов.

Отметим, что 14 января 2016 года 1 марта в стране объявлен Днем благодарности. В этот день представителями различных этносов выражается благодарность казахскому народу и казахской земле, которая в трудные времена разделив с ними радость и горе стала для них пристанищем. Именно в этот день в 1995 году в стране была создана Ассамблея народа Казахстана.