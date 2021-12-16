Цветы к монументу «Тәуелсіздік» возложили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, представители общественных организаций и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу «Тәуелсіздік», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии, приуроченном к 30-летию Независимости РК, также участвовали заместители акима города, акимы районов, представители общественных организаций, горожане.

Кроме того, цветы возложили желтоксановцы, представители партий и гражданского общества, воины-афганцы и чернобыльцы, члены Ассамблеи народа Казахстана и представители этнокультурных объединений, представители молодежного крыла партии Nur Otan.

Отметим, монумент независимости был открыт на Площади Республики 16 декабря 1996 года по Указу Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Руководителем авторской группы стал заслуженный архитектор республики, потомок Шокана Валиханова Шота Валиханов.