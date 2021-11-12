Цифровую экосистему в образовании обсудили эксперты Казахстана и Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Темам создания цифровой экосистемы в образовательной сфере и кооперации нашей страны с Европой посвящен форум «30 лет сотрудничества ЕС и Казахстана в сфере образования: возможности и вызовы для будущих образовательных технологий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, которое состоялось в пятницу на площадке Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА, участвовали представители казахстанских профильных министерств, дипломаты стран Евросоюза, руководители вузов Казахстана, эксперты в области образовательных технологий.

Создание цифровой экосистемы в образовательной сфере представляет собой одно из важных направлений деятельности Министерства образования и науки РК.

«В государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы одним из важных направлений является формирование цифровой экосистемы вузов.

Разрабатывается Концепция развития образования, которая также включает в себя формирование цифровой экосистемы», - проинформировал участников форума вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции придала мощный импульс для пересмотра парадигмы образования на глобальном уровне, подчеркнув важность цифровизации этой отрасли.

Одним ключевых партнеров нашей страны в сфере образования выступает Европейский союз, являющийся одним из мировых лидеров в этой области.

«За последние шесть лет программа «Эразмус» профинансировала 61 проект по повышению потенциала в области высшего образования с участием вузов нашей страны на общую сумму 52 млн евро. Нам отрадно слышать, что программа будет продолжаться в новом формате и в новых направлениях», - подчеркнул Куаныш Ергалиев.

Он выразил уверенность, что взаимодействие Казахстана и Европы в сфере использования цифровых технологий в области образования придаст новый импульс налаженному сотрудничеству.

С казахстанским чиновником согласен глава Представительства ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас. Пандемия продемонстрировала, что система образования и обучения, соответствующая требованиям цифровой эпохи, имеет решающее значение, считает он.

«Пандемия выявила ряд проблем для систем образования и профессиональной подготовки, связанных с цифровыми возможностями образовательных и учебных заведений, подготовкой преподавателей и общим уровнем цифровых навыков и компетенций», - объяснил высокопоставленный европейский дипломат.

Европейский союз готов помогать Казахстану в решении отмеченных вызовов. Стратегия ЕС по Центральной Азии, в числе прочего, направлена на углубление кооперации в области образования, устойчивого развития и цифровизации, а программа Евросоюза обмена студентами и преподавателями «Эразмус+» дополняет эти усилия.

«Программа «Эразмус+» предоставит возможности инженерам в сфере информационных технологий и специалистов из третьих стран и, в целом, расширит среду цифрового обучения», - пояснил Кестутис Янкаускас. Европейская комиссия удвоила бюджет этой программы, тем самым подчеркнув ее значимость.

Кестутис Янкаускас проинформировал участников форума о запуске в 2022 году новой образовательной программы «Диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии», которая сфокусируется на мерах по поддержке инклюзивного и соответствующего рынку труда образования.

Очевидно, что новый проект будет важным вкладом Европы в восстановление центральноазиатских экономик от последствий пандемии коронавируса.

Сегодня Казахстан нуждается в развитии образовательных технологий, или как их сокращенно называют – EdTech. Компания Bilim Media Group была в числе первых в нашей стране, кто начал разрабатывать цифровой контент для повышения качества образования.

Глава Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы убежден в том, что современные образовательные технологии позволяют обеспечить доступ учащихся к лучшим образовательным практикам и сократить социальное неравенство.

«Образовательные технологии – это про то, как сделать так, чтобы все 100% учащихся получили доступ к тому контенту, к тем педагогическим практикам и материалам, которые есть в лучших школах», - объясняет Рауан Кенжеханулы.

В свою очередь, руководитель BTS Education Саясат Нурбек менее оптимистичен. «С цифровыми технологиями связывали большие надежды. К сожалению, пока этого не случилось», - говорит он.

«Сейчас перед Министерством образования и EdTech сообществом стоит большой вызов, который мы не можем до конца решить. С одной стороны, мы говорим о повышении качества образования, предоставлении равного доступа, улучшении контента, создании более сложных методов и инструментов персонализации контента, их оценки.

С другой стороны, мы не решили базовые проблемы: трехсменные или двухсменные школы. У нас сейчас демографический взрыв, в прошлом году в Казахстане родилось 425 тысяч детей, а в этом году ожидается рождение около полумиллиона детей. При этом уже сейчас дефицит ученических мест составляет около 250 тысяч», - заявил Саясат Нурбек.

В ходе форума участники также обсудили опыт ЕС в трансформации цифрового образования, возможности более тесного сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в области инноваций и EdTech. В этом контексте особую роль играет образовательная стипендия «Болашак».

«Выпускники «Болашака», в том числе выпускники ведущих европейских университетов, активно участвуют в трансформации и цифровизации системы образования Казахстана», - отметила президент Центра международных программ «Болашак» Айнур Карбозова.