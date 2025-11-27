Чтобы травма Сатпаева не усугубилась, нужен перерыв — Сейл Кожатай

По словам Сейла Кожатая, в этом матче четко ощущалось влияние межсезонного перерыва.

— Чемпионат Казахстана закончился в октябре, прошел месяц. У футболистов снизилась игровая практика, они не в оптимальной форме, это нормально. Выходить на поле, опираясь только на тренировки, тяжело. Можно вспомнить летние квалификационные матчи Лиги чемпионов и игры против «Реала», «Спортинга», «Интера». Тем не менее сыграть на выезде 2:3, забить и быть в шаге от ничьи, хороший результат для наших ребят, — сказал он.

кадр из видео

Журналист объяснил, почему Дастан Сатпаев пропустит следующий матч. Футболист вынужден отбыть дисквалификацию за три полученные желтые карточки.

— Для Дастана Сатпаева этот сезон был очень тяжелым. Несмотря на то что ему всего 17 лет, он отыграл большинство матчей полностью, забивал голы. Есть травмы. Тренерский штаб и медицинская служба клуба это хорошо понимают. Чтобы травма не усугубилась, иногда нужен перерыв. Впереди игры против «Олимпиакоса» и «Брюгге». Но самое важное это матч с «Арсеналом». Возможно, решение принято для того, чтобы он подошел к этим матчам в полной готовности. Главный тренер тоже говорил об этом открыто. Поэтому сейчас здоровье Сатпаева важнее всего, рисковать не стоит, — подчеркнул Сейл Кожатай.





Дастан Сатпаев вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в Лиге чемпионов. Ворота «Копенгагена» Дастан Сатпаев поразил в 17 лет, 3 месяца и 14 дней — на два месяца позже, чем юные игроки «Барселоны» первым Ансу Фати (10 декабря 2019 в ворота «Интера», ему было 17 лет 1 месяц и 9 дней) и Ламин Ямаль. (19 сентября 2024 в ворота «Монако», ему было 17 лет 2 месяца и 6 дней).