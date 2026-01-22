Что значит термин «Курултай» и откуда он пришел

Эксперт Международной Тюркской академии, фольклорист и учёный Акедил Тойшанулы представил убедительные данные об этимологии и истории понятия «курултай», подкрепив их конкретными историческими фактами.

— Понятие «Курултай» существует с древнетюркских времён. Особенно оно укрепилось и осталось в памяти народа во времена империи Чингисхана и Золотой Орды. Курултай был большим государственным собранием: хан собирал его, чтобы советоваться с беками, биями, ноянами и военачальниками, обсуждать важные вопросы управления страной, принимать законы, устанавливать уставы и распоряжения на государственном уровне. Такое собрание созывалось раз в год или в исключительных случаях — когда необходимо было определить будущее государства, принять ключевые решения, подготовиться к войне или защитить Отчизну, то есть решать исключительно важные вопросы, — говорит ученый.

Слово «Курултай» является исконно тюркским. Оно обозначает «собрание» или «съезд», аналогично словам «құралу» (собираться), «құрама» (состав) и «құранды» (соединённый).

Например, в древнетюркской книге «Ырық бітік» говорится: «Хан Орда құрған екен, елі тұрған екен. Төрт бұрыштағы игісі ұйысып қуанар, бәдіздер. Сонша біліңдер! Игі ол!» — «Хан Орду создал, народ жил в нем. Достойные люди с четырёх сторон собрались и обрадовались. Так знайте! Это благо!» Дошли до нас и сведения о том, что Огуз хан созывал Великий курултай. В текстах сохранился следующий фрагмент: Oγuz qaγan uluγ qurïltay čaqïr-dï nőker-ler-in el kün-ler-in čarlab čaqïrdï kelib keŋešib olturdï-lar, что переводится как: «Огуз хан созвал Великий курултай. Он пригласил своих нукеров и народ, и они пришли, советовались и сидели вместе». Из этого текста видно, что институт Курултая существовал ещё во времена Огуз хана. Один из вариантов древней уйгурской рукописи эпоса «Огуз хан» был переведён известным учёным Напилем Базылханом. В настоящее время рукопись зарегистрирована как «Paris Bibliotheque Nationale Department des Manuscripts. Supplement Turc 1001» и хранится в Национальной библиотеке Парижа, а также доступна в электронном виде.

Чтобы понять логику замены привычных названий Мажилис и Сенат на слово «Курултай», корреспондент Kazinform побеседовал с историками и специалистами по языку.