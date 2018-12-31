Что ждет отрасль сельского хозяйства Северного Казахстана в 2019 году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал об итогах развития отрасли сельского хозяйства за 2018 год и планах на 2019-й.

Северо-Казахстанская область - регион преимущественно аграрный. К этой отрасли приковано особое внимание. Область даёт четверть всех зерновых и свыше трети масличных культур страны. 25% всех инвестиций в сельское хозяйство республики приходится на Северо-Казахстанскую область. Большая часть жителей региона проживает в сельской местности и занята в агропромышленном комплексе.

- Айдарбек Сейпеллович, с какими результатами завершает год отрасль сельского хозяйства?

- Прежде всего, отмечу рост валового дохода в растениеводстве на 11 млрд тенге. В этом году аграрии собрали 5,3 тонн зерновых при урожайности 19 ц/га. Ожидаемая производительность труда в АПК за 2018 год увеличится до 3 млн тенге с ростом на 25%. Рост в животноводстве будет обеспечен до 3,6% за счет увеличения производства мяса, молока и яиц.

- На Ваш взгляд, что способствовало достижению таких показателей?

- Все достигнутые успехи в отрасли обусловлены ежегодно оказываемой государственной поддержкой. В этом году в виде субсидий мы получили 35,5 млрд тенге. В том числе для растениеводства 13,4 млрд тенге. Ожидаемый рост объема сельхозпродукции составит 1,8%, или 544,2 млрд тенге. Это результат цифровизации, применения передовых агротехнологий, внесения минеральных удобрений и химии.

- В этом году в регионе провели диверсификацию посевных площадей. Насколько выгодно аграриям выращивать масличные культуры?

- В целом в результате диверсификации за посевы масличных культур увеличили в 2 раза - почти до 1 млн га. Аграрии получили неплохой урожай - более 900 тысяч тонн при урожайности в 9,9 ц/га. Экономическая целесообразность выращивания масличных культур очевидна. Рентабельность - свыше 50%. Если поначалу аграрии сомневаются в выращивании масличных культур, то после реализации урожая понимают выгоду.

- Как в этом году обстоят дела с экспортом сельхозпродукции, в том числе переработанной? Какие новые рынки сбыта открылись?

- За 10 месяцев экспортировали продукции на 111 млн долларов США. Эта сумма больше прошлогодней на 20%. Молочную продукцию, пшеницу, ячмень, семена масличных культур, муку наш регион экспортирует в Россию, Белоруссию, Кыргызстан, Афганистан, Иран, Китай, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Латвию, Германию, Венгрию, Польшу, Бельгию, Канаду, Францию, Словакию и другие страны.

В регионе открылись два крупных экспортоориентированных предприятия. ТОО «Тайынша Май» производит растительное масло и жмых. Продукцию полностью экспортируют в Китай. Также возобновил работу бывший завод «Биохим». Теперь ТОО «Biooperations» начал производство крахмала и клейковины. Продукция востребована на международном рынке.

- Аким области неоднократно говорил о перспективах выращивания и экспорта экологически чистой продукции. Какие планы работы в этом направлении?

- Это действительно перспективное направление. Экологически чистая продукция высоко востребована в Европе и Китае. Для этого у нас все условия по плодородию земель, погоде и логистике. Работа уже началась. В 2019 году впервые в нашей области два хозяйства Айыртауского района - «АйыртауGrainCompani» и «KametexAgroCompani» - на общей площади в 2,6 тысяч га запланировали производство экологический чистой органической сельскохозяйственной культуры - чечевицы. Они имеют сертификаты на производство органической продукции.

- Какая работа проводится по импортозамещению сельхозпродукции? Есть ли какие-то результаты?

- Отмечу, что импорт за год сократился на 10% до 34 млн долларов США. Для снижения импортазависимости наши сельхозформирования и перерабатывающие предприятия работают над увеличением и качества производства продукции. В этом году продуктов питания произвели на 6% больше. По многим позициям регион полностью обеспечивает себя. Снизился импорт сыра на треть, уменьшились объемы ввозимой колбасы. Наши предприятия производят конкурентоспособную продукцию и она пользуется спросом у североказахстанцев.

- Насколько загружены наши перерабатывающие предприятия? Хватает ли им сырья?

- Резервы для загрузки молоко- и мясоперерабатывающих предприятий еще есть. Молочно-товарные фермы области производят свыше 170 тысяч тонн молока. В этом году открыли еще 4 комплекса - это дополнительно 9 тысяч тонн сырья. Создаем откормочные площадки, возобновили работу свинокомплекса, строится птицефабрика. Все это даст возможность загрузить молокоперерабатывающие предприятия до 90%, мясоперерабатывающие - до 50%. Будем работать над открытием объектов по производству мяса и молока и в следующем году.

- Айдарбек Сейпеллович, охотно ли инвесторы идут в сельское хозяйство Северного Казахстана?

- За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в области возрос в 5,3 раза. В этом году запустили 6 проектов. Это бывший «Биохим» с инвестициями в 5 млрд тенге, завод по производству жидкого удобрения ТОО «Тайынша астык» - 45 млн тенге, 4 молочно-товарных фермы. Возобновил работу свинокомплекс ТОО «ЕМС-Агро» в Тайыншинском районе, завершается строительство птицефабрики мясного направления в районе Г. Мусрепова. Помимо инвестиционных вложений, проекты дали 300 рабочих мест для жителей региона.

- В этом году аграрии столкнулись с нехваткой кадров. Как планируете решать эту проблему?

- Будем тесно сотрудничать с учебными заведениями, работать с выпускниками, обучающимися по проекту «Серпін-2050», расширять географию поиска, искать нестандартные решения, повышать степень вовлеченности и эффективности работников, ежегодно проводить ярмарки вакансий.

- Какие цели по развитию отрасли ставите на следующий год?

- Повышать показатели (улыбается). На 2019 год запланирована реализация 3 проектов по строительству молочно-товарных ферм на 1700 голов. Продолжится диверсификация посевных площадей - под масличные планируем занять более 1 млн га. Необходимо повысить производительность труда в отрасли, продолжить внедрение элементов цифровизации. Сельский труд должен быть экономически выгоден.