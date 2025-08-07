Что ждет Малый Талдыколь по новому Генплану Астаны - ответ министра

— Мы отказали в согласовании Генплана, потому что не было мероприятий по установлению водоохранных полос по озеру Талдыколь. Это прям в Водном кодексе прописано, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев также добавил, что без согласования Генплана строительство на территории Малого Талдыколя невозможно.

— Что касается моего отношения к Талдыколю, да, я считаю, что Талдыколь должен быть сохранен. Если (Минводы — прим. ред) отказались в согласовании Генерального плана, то застройку делать невозможно, потому что потом делается проект детальной планировки, куда там дома или офисы сажаются, и так далее. Если позиция ведомства будет твёрдой, никакое строительство на этой территории осуществить не получится, — отметил он.

При этом вице-премьер заявил, что в стране немало других водоемов, которые имеют гораздо большее значение.