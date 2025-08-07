РУ
    14:40, 07 Август 2025 | GMT +5

    Что ждет Малый Талдыколь по новому Генплану Астаны - ответ министра

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал вопрос возможной застройки Малого Талдыколя в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок
    Фото: Kazinform

    — Мы отказали в согласовании Генплана, потому что не было мероприятий по установлению водоохранных полос по озеру Талдыколь. Это прям в Водном кодексе прописано, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев также добавил, что без согласования Генплана строительство на территории Малого Талдыколя невозможно.

    — Что касается моего отношения к Талдыколю, да, я считаю, что Талдыколь должен быть сохранен. Если (Минводы — прим. ред) отказались в согласовании Генерального плана, то застройку делать невозможно, потому что потом делается проект детальной планировки, куда там дома или офисы сажаются, и так далее. Если позиция ведомства будет твёрдой, никакое строительство на этой территории осуществить не получится, — отметил он.

    При этом вице-премьер заявил, что в стране немало других водоемов, которые имеют гораздо большее значение.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Астана Талдыколь Генплан Астаны
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
