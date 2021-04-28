Что является подлинным патриотизмом, объяснил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наш народ нацелен на построение эффективного государства с устойчивой экономикой. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед Казахстаном стоят новые масштабные задачи. Наш народ нацелен на построение эффективного государства с устойчивой экономикой и справедливого общества с прогрессивными ценностями. Для достижения этой цели ключевое значение имеет общенациональная консолидация представителей всех этносов и конфессий с целью беззаветного служения стратегическим интересам нашей единой родины. Это и есть подлинный патриотизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.