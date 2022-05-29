29 Мая 2022 16:33

Что служит причиной роста цен на продовольствие – мнение экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане инфляция в марте достигла 12% и достигла рекордного уровня. Вследствие этого цены на продовольствие выросли на 15,4%. В связи с этим, Правительство утвердило антикризисный среднесрочный план по обеспечению продовольственной безопасности. План должен обеспечить насыщение рынка продукцией, физическую и экономическую доступность продовольствия, а также безопасность пищевой продукции.Что стало причиной подорожания продовольствия в стране? Какие меры нужно принять для урегулирования цен на пищевую продукцию? В этом материале «Казинформ» предлагает читателю мнения экспертов-экономистов по этим вопросам.

Какие продукты подорожали?

По данным Бюро национальной статистики, в марте 2022 года продовольственные товары подорожали на 15,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности: сахар на 33,2%; овощи на 23,4%; картофель на 14,6%; фрукты на 9,3%; сливочное масло на 6,7%; крупы на 6,3%; яйца на 5,2%; рис на 4,3%; мясо и мясо птицы на 3%; колбасы, кондитерские изделия на 2,7%; подсолнечное масло на 2,5%. В то же время, произошел рост цен: на бытовую технику 13,5%; на моющие и чистящие средства – 5%; на строительные материалы, предметы индивидуального пользования 3,8%; автомобили 3,2%; фармацевтическую продукцию 1,7%; одежду и обувь 1,6%. Жилищно-бытовые и ремонтные услуги стали дороже на 4,4%; общественное питание на 3,9%; здравоохранение на 3,5%; парикмахерские услуги на 1,6%. Проезд на такси подорожал на 2%, на междугородных автобусах на 1,3%.

Вместе с тем, инфляция в стране за один месяц выросла от 8,7% до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, темпы роста цен на них увеличились с 10% до 15,4%. То есть, в течение месяца инфляция увеличилась на 5,8%.

Что является причиной роста цен?

Казахстанцы жалуются на подорожание продовольствия. По мнению специалистов, если в начале года рост цен был связан с трудностями доставки продовольствия после январских событий, то в конце февраля и начале марта причиной роста цен стал геополитический кризис в Украине. В соседних странах, в том числе в России, продовольственная инфляция в годовом выражении достигла 18%, в Узбекистане 14,5%. Рост цен на продовольствие также наблюдается в странах Европы. Во Франции инфляция достигла рекордного показателя – 5,1% в годовом выражении.

В этой связи, эксперты сказали о причинах подорожания продовольствия и возможностях регулирования цен на продовольствие, о влиянии антироссийских санкций на цены в нашей стране.

Кандидат экономических наук, специалист финансовой сферы Бауыржан Искаков отметил, что на рост цен повлияли различные факторы. Один из них заключается в прямой связи цен на товары и услуги с импортом.

«В первую очередь, на рост цен влияет доля отечественных товаров на рынке. Если бы мы получали нужные нам товары и услуги от отечественных предприятий, была бы возможность регулировать цены. Государство может удерживать цены путем субсидирования или предоставления льготных кредитов. Но, поскольку мы не можем полностью удовлетворить внутренний спрос, он постоянно удовлетворяется товарами из других стран. Здесь государство ничего сделать не может», – сказал эксперт.

Известный финансовый эксперт Расул Рысмамбетов на вопрос о причинах подорожания продуктов питания и других товаров отечественного производства ответил, что это связано с низким качеством логистических услуг и хранилищ. При этом, эксперт отметил, что сдерживание цен не является выходом из тупика.

«В марте прогнозировалось, что из-за конфликта в Украине возрастет стоимость доставки товаров. Как и ожидалось, цены значительно выросли. Курс тенге снизился. Импортные товары, приобретаемые за доллары, стали дороже. Рост цен повлек за собой рост инфляции. Мы импортируем 90-100% товаров. Даже по продукции, производимой у нас, значительную долю мы завозим из других стран. Потому, что у нас, во-первых, слабая логистика и плохие склады для хранения продовольствия. Во-вторых, бизнес стоит перед выбором – экспортировать товар по высокой цене или оставаться на рынке с низкими ценами. Конечно, товары, в основном, экспортируются. Во многих случаях для компаний выгоднее продавать товары за границу, чем поставлять на внутренний рынок. Владельцы бизнеса выбирают более выгодный вариант. Потому, что нужно учитывать, бизнес – это работа не одного человека, а большого коллектива», – сказал Р. Рысмамбетов.

Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят: пшеничная мука первого сорта и хлеб из нее; рожки; крупа гречневая; рис очищенный; картофель; морковь столовая; лук; капуста; сахар-песок; масло подсолнечное; мясо говядина; мясо курицы; пастеризованное молоко жирностью 2,5%; кефир жирностью 2,5%; масло сливочное; яйцо куриное; соль поваренная; творог жирностью 5-9%.

«Нужно принять программу для отечественных предприятий»

Эксперты считают, что, пока не будет урегулирована геополитическая ситуация, рост цен будет продолжаться. Цены могут стабилизироваться только летом и осенью после появления сезонных фруктов и овощей. Из вышеназванных социально значимых продуктов питания 19 можно производить в нашей стране.

«В настоящее время проводится работа по стабилизации цен. Но, я сомневаюсь в том, что цены вернутся на прежний уровень. Потому, что неизвестно, когда и как завершится ситуация в Украине. Будут ли скоро отменены санкции или нет, продлится ли это положение еще несколько лет или нет – этого никто не знает. Сейчас продовольствие дорожает во всем мире», – говорит Р. Рысмамбетов.

Экономист Бауыржан Искаков объясняет рост цен на отечественную продукцию тем, что средства для ее производства завозятся из-за рубежа.

«Рост инфляции не достиг своего предела. Можно считать, что он будет продолжаться. Например, хотя яйца производятся на отечественных птицефабриках, которые получают государственные субсидии, мы до сих пор не можем регулировать эту отрасль. Потому, что необходимые удобрения, корма подорожали, и производители яиц вынуждены повышать цены. Поэтому, нужна комплексная работа. Если увеличивается себестоимость одного компонента для производства продукции, вынужденно растет цена на отечественную продукцию. Потому, что нужно платить зарплату работникам. Нужно принять программу для отечественных предприятий. Есть понятия «субсидия» и «беспроцентный кредит». В других странах дают кредиты предприятиям под 0,01%. Возвратные кредиты, но с очень низкой процентной ставкой. Если будут введены такие льготы, думаю, будет возможность оказать поддержку каждой отрасли», – сказал Б. Искаков.

Эксперт также отметил необходимость активизации работы стабилизационных фондов в регионах.

Сегодня выделяемые государством средства для стабилизационных фондов областей обеспечивают лишь 8-10% потребности. То есть, можно помочь небольшой части населения. Если этот показатель довести хотя бы до 50%, будет возможность предотвращать инфляцию путем обеспечения фондов дешевым продовольствием. Конечно, наряду с этим, нужно обеспечить открытие рабочих мест», – считает экономист.

Контроль цен на продовольствие

Комитет государственных доходов запустил пилотный проект по контролю над социально значимыми продовольственными товарами и каменным углем. На заседании Правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о 33 инвестиционных проектах по производству продовольственных товаров в этом году. Это строительство и расширение семи мясокомбинатов, 10 молокоперерабатывающих заводов, 10 птицефабрик, а также закладка садов на площади 165 тысяч гектаров.

«Всего на 2022 год запланирована реализация 33 инвестиционных проектов. Эти проекты будут реализованы в 13 регионах республики, их общая стоимость 38 млрд тенге. В результате, планируется создание более 1,7 тыс. рабочих мест. В рамках мероприятий по импортозамещению будут приняты следующие системные меры: финансирование проектов на сумму 23,6 млрд тенге, развитие инфраструктуры; субсидирование инвестиционных вложений в объеме 6 млрд тенге; усиление контроля качества продукции», – сказал Ербол Карашукеев.

По данным Минсельхоза, в стране имеется достаточный запас продовольствия. Ранее сообщалось, что запас социально значимых продуктов составляет около 1,4 млн тонн. Запас пшеницы около 6,4 млн тонн. Также заявлено, что запасы продовольствия будут постоянно пополняться и обновляться.

Как сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пресс-конференции, и в этом году, и в 2023 году прогнозируется высокий уровень мировых цен на продовольствие.

«Во внешнем секторе рост инфляции на глобальном уровне продолжается непрерывно. Значительное влияние на этот рост оказывает и подорожание продовольствия. В марте говорилось о том, что индекс цен на продовольствие достиг самого высокого уровня после 1990 года. В прошлом году цены на продовольствие выросли на 33,6%. Ожидается, что мировые цены на продовольствие и в этом году, и в 2023 году останутся на высоком уровне. Наблюдается дисбаланс на рынке продовольствия и сырья между спросом и предложением. Причиной этому являются геополитическая ситуация, высокие цены на удобрения, а также проблемы, связанные с доставкой товаров», – сказал Г. Пирманов.

Глава Нацбанка также сообщил, что в этом году останется высокой глобальная инфляция. По его словам, прогнозный показатель для развитых стран по росту инфляции составляет от 3,9% до 5,7%, а для развивающихся стран от 5,9% до 8,7%.

В заключение, следует отметить, что сейчас еще нет полной информации по ценам в апреле. Все же, в период 1-12 апреля социально значимые товары, цены на которые контролирует и регулирует государство, выросли еще на 1,8%, а с начала года на 13,4%. По мнению экспертов, отрицательная динамика будет продолжаться. Но, следует учитывать, что рекордный рост цен на продовольствие отмечается не только в Казахстане, но и во всем мире.