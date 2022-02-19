Что сделать, чтобы спасти экономику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия и последующие январские события существенно изменили экономическую повестку. При этом основные задачи, стоящие перед правительством, легче не стали. И хотя слова «индустриализация» и «диджитализация» порядком набили оскомины из-за откровенно провального исполнения, приходиться понимать: у Казахстана нет другой альтернативы, кроме создания собственного производства. Это базовое правило успеха в современном мире. Какие меры, в том числе непопулярные, придется принять правительству Алихана Смаилова, чтобы заново запустить маятник казахстанской экономики? Необходимо развитие не менее пяти направлений, передает МИА «Казинформ».

Перезапустить индустриализацию: скинуть балласт и поднять реальный бизнес

Производство не является основной отраслью занятости, хотя именно это направление может обеспечивать гражданам стабильную работу и заработную плату. Ежегодно в Казахстане открывают и презентуют огромное количество фабрик и заводов. Даже в катастрофическом пандемийном 2021 году в стране запустились более 30 разных производств: от создания подгузников до завода по выпуску минеральных удобрений. Проблема лишь в том, что подгузники отечественного производства так и не заполонили прилавки наших магазинов.

Очевиден и другой факт: несмотря на создание новых рабочих мест на заводах и фабриках, число задействованных в промышленном производстве казахстанцев остается небольшим. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в третьем квартале 2021 года всего 1 092 526 человек были заняты в отраслях промышленного производства. Для сравнения: в 2010 году это число составляло 948 800 человек. То есть, более чем за десять лет было привлечено 143 тыс. Человек. Это непозволительно мало в сравнении с заявленными целями по строительству индустриальной системы международного масштаба.

Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к финансированию индустриальных проектов. Странно, что приходиться говорить об этом вслух, но все же: давать деньги надо тем, кто реально производит казахстанский товар, а не штампует надписи «Сделано в Казахстане» на китайском экспорте.

Решить вопрос с нефтеперерабатывающими заводами: построить новые, отремонтировать старые

Еще один элементарный урок экономики: для успешного бизнеса нефть недостаточно просто добывать, ее нужно перерабатывать. В Казахстане каждый знает с детства: этим занимаются лишь три отечественных завода: Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Любая поломка или махинация на этих объектах моментально приводит ко всеобщему коллапсу на внутреннем рынке топлива.

Министр энергетики Болат Акчулаков недавно отчитался, что за 12 месяцев 2021 года на казахстанских НПЗ переработано порядка 17,028 млн тонн, что составляет 107,7 % к аналогичному периоду 2020 года. В этом году планируется переработать практически такое же количество нефти – 17,9 млн тонн. Это число превышает лишь на 5,1 процента показатели 2021 года. Так или иначе ведомству уже удается вынести уроки из прошлого, а точнее из ситуации с нехваткой дизельного топлива. На сегодняшний день остатки составляют 315,4 тыс. тонн, а это больше, чем полгода назад на 113,8 тыс. тонн. Также немного удалось увеличить запасы бензина марки АИ-92 на 69,7 тыс. тонн.

Но это только первый шаг. При строго контролируемой деятельности нефтеперерабатывающей промышленности Казахстан может полностью обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами по доступной стоимости. Очевидно, что стране нужен еще один аналогичный завод, а также прозрачная политика в работе старых НПЗ.

Обеспечить индустрию дешевой энергией: построить атомную электростанцию, гарантировать ее безопасность

Для полноценного развития производства стране необходима дешевая электроэнергия, причем, чем больше, тем лучше. Поэтому, как бы это ни было трудно принимать, атомную электростанцию придется запускать не сегодня, так завтра. К тому же, что, увы, других альтернатив доступной энергетики не предвидится: зеленые технологии по-прежнему слишком дорогие, гидростанции будут все больше страдать от нехватки воды, а уголь буквально физически уничтожает экологию страны.

Споры вокруг необходимости атомной станции идут на фоне значительного роста потребления энергии казахстанцами. Проект по мониторингу экономики Казахстана Ranking.kz еще в ноябре 2021 года отметил, что потребление электроэнергии выросло в стране на семь процентов и составило до 82,9 млрд киловатт-часов. Факты просто уничтожают: практически во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, наблюдается превышение потребления над производством электроэнергии. Неслучайно в январе 2022 года Министерство энергетики РК спрогнозировало повсеместный дефицит электроэнергии в ближайшие несколько лет. В этом году недостаток может составить 4,6 млрд киловатт-часов, в 2023 – уже 5,9 млрд киловатт-часов.

Поэтому приходится констатировать: строительство атомной электростанции является наиболее приемлемым решением фундаментальной проблемы. Неслучайно в мире сегодня эксплуатируется около 200 атомных электростанций, в том числе в США, Канаде, России, Франции, Великобритании, Китае, Германии, Японии, Южной Корее и многих других странах.

При этом следует знать и другой научно доказанный факт: современные энергоблоки, которые используются в производстве атомной электроэнергии именно в наши дни, обладают повышенной безопасностью. Поэтому условный «фактор Чернобыля» является скорее манипулятивным. Вероятность того, что на современной АЭС может возникнуть авария, равна 10 в минус седьмой степени события в год – то есть, одна значимая авария за 10 млн лет. Многие могут привести здесь пример японской Фукусимы, но он не так очевиден: станция Фукусимы никогда не ломалась, а подверглась внешнему разрушению от невероятного по силе цунами. И даже в таких условиях катастрофа не стала вселенской. К счастью, в Казахстане возможность появления цунами равна абсолютному нулю.

Порядок на таможне: убрать «серые» схемы, затормозить рост цен

Невозможно гарантировать успешность внутреннего производства без контроля над импортом. Согласно Бюро национальной статистики АСПиР РК, внешнеторговый оборот страны за 2021 год составил 101 513,4 млн долларов, из них импорт - 41 173,8 млн долларов. Однако эти цифры вызывают сомнение при анализе других данных. Комитет государственных доходов РК приводит значения, которые демонстрируют явное расхождение в несколько миллиардов долларов. В 2021 году импорт из Китая в Казахстан составил 8,3 млрд долларов, а Китай приводит данные по экспорту в Казахстан – 14 млрд долларов. Разница между показателями двух стран составила 5,7 млрд долларов. Также казахстанская сторона заявила об экспорте в Китай в 2021 году на 9,9 млрд долларов, а КНР заявляет об 11,3 млрд долларов. Расхождение – 1,4 млрд долларов. То есть, общая разница в данных по товарообороту между КНР и Казахстаном составила 7,1 млрд долларов.

Некоторый процент расхождения допустим, учитывая особенности стоимостной оценки импорта и экспорта товаров двух стран, однако более жесткий контроль на границах может снизить эту погрешность до минимума и не упускать положенные таможенные пошлины. Речь, напомним, идет о миллиардах. Другая проблема, которая неизбежно встанет за пресечением каналов незаконного импорта, это объективный рост цен на эту продукцию в отсутствии отечественных аналогов. Возможными решениями здесь могут быть, во-первых, оперативное развитие собственного производства, во-вторых, временное субсидирование бизнеса, готового реально замещать иностранные товары, в-третьих, жестко пресекать паническую реакцию рынка на ужесточение таможенных процедур.

Снизить коррупцию, повысить эффективность госаппарата

Больным местом в социально-экономическом развитии Казахстана остается коррупция. Несмотря на проведение разъяснительных работ, громких арестов и судебных разбирательств, тень экономических преступлений по-прежнему висит над обществом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил своим указом Концепцию антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, согласно которой Казахстан должен достигнуть 47 баллов в Индексе восприятия коррупции Transparency International по итогам 2026 года, 55 баллов - к 2030 году. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) включает в себя 38 стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Именно к показателям стран-участниц ОЭСР необходимо стремиться Казахстану, чтобы освоить поставленные цели по внутреннему развитию. Это базовый принцип в том числе и для повышения эффективности всего государственного аппарата.

2022 год может ознаменовать новую эпоху в развитии Казахстана как успешного мирового игрока с устойчивой внутренней экономикой. Для этого правительству необходимо расширить производство внутри страны и наладить экспорт, а также обеспечить экономику фундаментальными компонентами: дешевой электроэнергией, прозрачной таможней и чистой от коррупционных преступлений системой управления.