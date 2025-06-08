Что сделано в области Жетысу за три года

За это время в экономику привлечено 1,2 трлн тенге инвестиций, введено в оборот свыше 700 тыс. га неиспользуемых земель, построено 1 млн кв. м жилья, газифицировано 84 села, обновлено более половины соцобъектов, реконструировано около 500 км дорог.

В акимате региона выделили самые основные достижения за этот период:

1. Инвестиции и промышленность

За три года реализовано 135 проектов на сумму 135 млрд тенге. Построены заводы по выпуску аккумуляторов, растительного масла, кирпича. Создано 3,5 тыс. новых рабочих мест.

2. Транспорт и логистика

Развиваются пункты пропуска и логистические хабы на границе с Китаем. В СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» реализовано 30 проектов, планируется ещё 38. Построены новые терминалы, увеличена пропускная способность станций. Строится ж/д линия Достык–Мойынты.

3. Сельское хозяйство

Область активно перерабатывает сельхозпродукцию, расширены посевы сахарной свеклы. Поголовье скота превышает 2,8 млн голов. Построено 55 ветпунктов. Более 700 тыс. га земель возвращены в оборот.

4. Жилье

Построено 1 млн кв. м жилья: 85 многоэтажек и 182 индивидуальных дома. Очередь на жилье сократилась. Проблема аварийных домов решена на 90%.

5. Газ и вода

Газифицировано 84 села (было только 5). Строится газопровод Талдыкорган–Ушарал. Уровень охвата централизованным водоснабжением — 91,3%.

6. Дороги

Отремонтировано около 500 км дорог. Обновлены участки трасс Талдыкорган–Ушарал, Ушарал–Достык, Сарыозек–Коктал, Жаркент–Хоргос и др.

7. Туризм

Достроены дороги к озерам Балхаш и Алаколь. Расширена ВПП в аэропорту Ушарал. Начато строительство дорог к другим природным достопримечательностям. В 2023 году область посетили 2 млн туристов.

8. Социальная сфера

Построено и отремонтировано 270 соцобъектов, в т.ч. клиника и будущий онкоцентр. Выплачиваются подъемные врачам — до 10 млн тенге. Кадровый дефицит снизился на 20%.

9. Образование и культура

Построено 20 учебных объектов, включая 15 школ. Уменьшилось число приспособленных школ. Ведётся строительство новых школ за счет фонда и возвращённых активов. Построено 13 объектов культуры, отремонтированы 10, включая мемориал Ш. Уалиханова.

10. Благоустройство и озеленение

Созданы 11 парков, 5 скверов, 2 аллеи. Высажено более 360 тыс. деревьев. Отремонтированы 197 детских площадок и 166 дворов. Планируется обновление фасадов и крыш 140 многоэтажек.

Напомним, область Жетысу была образована Указом Главы государства 8 июня 2022 года.