4 Мая 2022 11:41

Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства в Казахстане утверждены три новых региона, а также перенесен административный центр Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан». Согласно Указу административный центр Алматинской области перенесен из Талдыкоргана в город Қонаев.

Кроме того, Глава государства постановил образовать область Абай с административным центром в Семее. В регион вошли такие районы из Восточно-Казахстанской области, как Ақсуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпектинский районов, а также города Семей и Курчатов.

Талдыкорган стал административным центром в области Жетісу. В новый регион из Алматинской области вошли Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский районы, Талдыкорган и Текели.

Область Ұлытау образована с административным центром в городе Жезказгане. Из состава Карагандинской области в нее вошли Жанааркинский, Улытауский районы и города Жезказган, Каражал и Сатпаев.

Согласно Указу местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев располагаются в Талдыкоргане.

Правительству совместно с Верховным Судом, Высшим Судебным Советом, государственными органами поручено в течение месяца утвердить план организационных мероприятий и принять иные меры по реализации настоящего Указа.

Кроме того, Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей поручено принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

Контролировать исполнение настоящего Указа будет Администрация Президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.