Что рассказал в суде водитель Руслана Берденова по делу о покушении в Шымкенте

По словам Мейрамбека Калымбетова, в момент нападения он ожидал Руслана Берденова в машине перед зданием акимата. Замакима не успел сесть в автомобиль, как в этот момент раздались выстрелы.

— Я ждал начальника. Увидел его в зеркале заднего вида, как он подходил. Сидя в машине, вдруг услышал выстрел. Я растерялся. В тот момент автомобиль стоял на скорости, и когда моя нога немного соскользнула с педали тормоза, машина сама поехала и остановилась у бордюра. Я был в шоке, — рассказал в суде Мейрамбек Калымбетов.

Он также отметил, что испугался за жизнь Руслана Берденова и потому выехал, ударив нападавшего на скорости примерно 30–40 км/ч.

— Я пытался его остановить. Это был не сильный удар, скорее легкий. После этого он отступил назад и упал. Я выбежал из машины, чтобы его задержать, — пояснил водитель.

По его словам, в тот момент к подозреваемому подбежал незнакомец, повалил нападавшего на землю и надел наручники.

Мейрамбек Калымбетов также сообщил, что сразу после ранения пострадавшего он попытался оказать ему помощь.

— У Руслана Арысбековича вся одежда была в крови. Он опустился на колени. Я увидел, что у него кровоточит рука. Снял с него пиджак и попытался остановить кровь. Прижал рану своей футболкой. Подошли две девушки и закричали: «Вызовите скорую помощь», — вспоминал свидетель.

Мейрамбек Калымбетов также уточнил, что несколько выстрелов были произведены рядом с машиной, со стороны, где он находился. Он отчетливо видел стрелявшего у окна автомобиля.

Свидетель несколько раз подчеркивал, что находился в состоянии сильного стресса и рассказал в суде только то, что действительно видел и слышал.

Он также заявил, что до инцидента никаких ссор или конфликтов между Русланом Берденовым и обвиняемым Жиембаем он не замечал.

Во время судебного заседания подсудимый спросил:

— Я подвергал вас опасности?

Свидетель ответил:

- Нет.

Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента продолжается рассмотрение дела о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова.

Сам Берденов в судебных заседаниях не участвует по состоянию здоровья, ему предстоит повторная операция. Его интересы в суде представляет официальный представитель Женыс Тыныбек.

Подсудимый Жиембай продолжает настаивать, что его заставляли написать заявление об уходе по собственному желанию под давлением, угрожая уголовным преследованием. Кроме того, по его словам, причиной конфликта стала ревность.