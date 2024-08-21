Что произошло на Ближнем Востоке 20 августа. Сводка новостей

Руководство палестинской группировки ХАМАС высказалось против изменения условий соглашения о перемирии с Израилем. Госсекретарь США Блинкен продолжает свое ближневосточное турне, а представитель КСИР Ирана угрожает Израилю «долгим ответом». В фокусе корреспондента агентства Kazinform - события, произошедшие во вторник 20 августа вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан раскритиковал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Израиль согласился на промежуточное предложение о перемирии в секторе Газа и теперь того же ждут от ХАМАС. Со слов представителя ХАМАС, предложение, с которым согласился Израиль – это не то, о чем стороны договорились ранее.

ХАМАС придерживается первоначальной версии, предложенной Байденом 31 мая и поддержанное Советом Безопасности ООН 11 июня.

Фото: TheCradleMedia

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля ни при каких обстоятельствах не покинет «Филадельфийский коридор» и коридор «Нецарим». После этого семьи израильских заложников обвинили премьер-министра в срыве сделки.

Отметим, что присутствие израильских военных – один из ключевых пунктов сделки. Ранее мы рассказывали о главных камнях преткновения в потенциальной сделке между Израилем и ХАМАС.

Лидер израильской оппозиции вновь призвал к соглашению о перемирии в секторе Газа и освобождению пленных в анклаве.

- Хватит брифингов, хватит твитов, хватит стишков перед камерами. Все попытки Нетаньяху саботировать переговоры должны прекратиться. Действуйте сейчас, пока они все не умерли, — написал он в сообщении на иврите в соцсети X.

מספיק עם התדרוכים, מספיק עם הציוצים, מספיק עם החרוזים מול מצלמות. כל הנסיונות של נתניהו לחבל במשא ומתן צריכים להפסק. עסקה עכשיו, לפני שכולם ימותו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 20, 2024

Ливанская группировка «Хезболла» утром во вторник совершила массированную ракетную атаку по военным объектам в Израиле. 55 ракет были выпущены с территории Ливана по двум военным базам Израиля на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

В заявлении ливанской группировки подчеркивается, что атака стала ответом на ночные удары Израиля по региону Бекаа. ЦАХАЛ заявляет, что авиация нанесла удар по складам оружия «Хезболлы».

Позже из Ливана по Западной Галилее был выпущен залп из примерно 20 ракет.

Фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля вывезла тела шести заложников из сектора Газа, которые были обнаружены в ходе ночной операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. После обнаружения тел ЦАХАЛ заявил, что продолжит расследование причин смерти, включая возможность того, что заложники были убиты израильским огнем.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен продолжает свое очередное ближневосточное турне, цель которого – продвинуть переговоры, направленные на прекращение войны в секторе Газа и освобождение заложников. Сегодня он прибыл в Египет, где встретился с президентом и главой МИД Арабской республики.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси во время встречи с Блинкеном предупредил об опасности расширения войны в секторе Газа на региональный уровень, который «трудно себе представить».

Фото: МИД Египта/ MfaEgypt

Армия Израиля нанесла удар по командному пункту ХАМАС, расположенному в школе города Газа. В результате удара погибли 12 человек, десятки, как полагают сотрудники служб гражданской обороны, погребены под завалами.

Согласно израильским военным, ХАМАС использовал командный пункт в школе Мустафы Хафеза для планирования и осуществления атак против израильских войск в секторе Газа и против Израиля.

Палестинские СМИ сообщают, что в здании укрывались сотни перемещенных лиц.

The aftermath of Israel's bombing of displaced Palestinians sheltering at Mustafa Hafiz School in Gaza this morning, killing and wounding dozens of innocent civilians. pic.twitter.com/SRxaxLqOIQ — Quds News Network (@QudsNen) August 20, 2024

Также по сообщениям палестинских СМИ, по меньшей мере 10 палестинцев погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара израильских сил по многолюдному району недалеко от кольцевой развязки Аль-Барака в центральной части сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что «центр тяжести» Израиля постепенно смещается из сектора Газа на северный фронт, поскольку страна готовится к серьезной эскалации с ливанской группировкой «Хезболла».

Фото: The Times of Israel

Полиция Израиля обнаружила и изъяла оружие, незаконно хранившееся в центральной части Израиля. На парковке одного из зданий в центре города Нетания была обнаружена гранатометная установка, которую полицейский сапер успешно обезвредил.

Гранатомет РПГ с двумя боеголовками ранее принадлежал группировке ХАМАС в секторе Газа. В заявлении не уточняется, каким образом гранатомет мог попасть из Газы в Нетанию. Не исключается незаконный вывоз солдатами оружия из сектора Газа в качестве «сувениров». Сотрудники полиции также обнаружили в Тайбе различное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Алимохаммад Наини заявил, что ожидание ответных действий Ирана против Израиля «может быть долгим».

Ранее Иран пригрозил отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 31 июля в Тегеране. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к убийству.