Что происходит с ценами в строительстве в Казахстане

По итогам марта 2026 года зафиксировано незначительное удорожание как работ, так и большинства материалов, при этом в отдельных сегментах отмечается снижение.

В среднем по стране цены в строительстве за месяц выросли на 0,2%. Такой же прирост показали строительно-монтажные работы, тогда как машины и оборудование подорожали чуть заметнее — на 0,4%. Минимальное увеличение зафиксировано по прочим работам и затратам — на 0,1%.

В долгосрочной динамике рост выглядит значительно ощутимее: по сравнению с декабрём 2020 года общий индекс цен увеличился на 22,5%, а прочие работы и затраты подскочили сразу на 53,7%.

Среди строительных материалов в марте наиболее заметно подорожали цемент и изделия из гипса и фиброцемента — на 1,9%. Также выросли цены на лесоматериалы и товарный бетон (по 1,0%). В сегменте умеренного роста — лакокрасочные материалы (+0,9%), проволока (+0,4%), черные металлы (+0,3%) и пластмассовые трубы (+0,2%).

При этом часть позиций подешевела. Наиболее заметное снижение показали продукты переработки нефти и битум — минус 4,3%. Также снизились цены на гравий и песок (-0,7%) и строительные растворы (-0,1%). Без изменений остались кирпич, стекло, плитка, металлоконструкции, а также радиаторы и котлы отопления.

В региональном разрезе динамика оказалась неоднородной. Максимальный рост цен зафиксирован в Павлодарской области — на 0,8%, в Акмолинской области — на 0,5%. В Алматы, Шымкенте и большинстве регионов рост составил 0,2–0,3%. В Западно-Казахстанской области цены не изменились, тогда как в Астане отмечено снижение на 0,6%. При этом индекс закупа строительных материалов в столице снизился ещё сильнее — на 1,4%.

Средние цены на ключевые материалы по республике остаются на высоком уровне. Так, природный песок стоит в среднем 4 729 тенге за кубометр, щебень — 14 278 тенге. Битум варьируется от 157 901 до 216 374 тенге за тонну в зависимости от марки.

Цемент также сохраняет высокую стоимость: портландцемент М400 — 47 034 тенге за тонну, ЦЕМ I 42,5 Н — 49 704 тенге. Бетонная смесь М350 в среднем обходится в 16 507 тенге за тонну, однако в Астане она дешевле — 14 554 тенге.

В металлопродукции цены остаются значительными: листовая сталь — 386 561 тенге за тонну, двутавры — 559 095 тенге, арматура — в среднем 329 512 тенге. При этом самый высокий уровень цен на арматуру зафиксирован в Алматинской области.

Отделочные материалы также демонстрируют высокую стоимость: эмаль ПФ-115 превышает 1,19 млн тенге за тонну, грунтовка ГФ-021 — более 1,03 млн тенге.

Все цены приведены с учетом НДС, транспортных и сбытовых расходов и актуальны на 7 апреля 2026 года.

