    04:11, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Что предпринять при отсутствии клейма на ювелирном изделии

    В департаменте Комитета технического регулирования и метрологии по Алматы назвали требования, предъявляемые к ювелирным изделиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Даурена Сарсенбаев
    Фото: РСК

    По словам руководителя департамента Даурена Сарсенбаева, в течение года департамент проводил государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов в самых разных сферах. Проверки охватывали не только строительные материалы, товары народного потребления, промышленные товары, автотранспортные средства, нефтепродукты, моторные масла и мобильные устройства, но и ряд других направлений.

    Отдельное направление работы департамента связано с контролем за оборотом ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

    В 2025 году в отношении реализаторов таких изделий был проведен профилактический контроль и надзор без посещения объектов, по итогам которого предпринимателям выданы рекомендации-уведомления об устранении выявленных нарушений.

    — Если потребитель приобретает золотое изделие без пробирного клейма и обратится с жалобой, департамент инициирует внеплановую проверку. В случае подтверждения факта реализации изделий без клеймения к нарушителям применяются меры административной ответственности. Продажа ювелирных изделий без пробирного клейма — это серьезное нарушение. По результатам проверки налагаются штрафы, размер которых зависит от категории бизнеса — от 50 до 150 месячных расчетных показателей. Кроме того, реализатор обязан устранить нарушение и провести экспертизу изделия, — пояснил Даурен Сарсенбаев.

    После проведения экспертизы изделие должно получить официальное пробирное клеймо в виде головы барса, подтверждающее заявленную пробу, и только после этого может быть вновь допущено к реализации.

    Напомним, за 10 месяцев прошлого года в Казахстане экспорт ювелирных изделий Казахстана вырос в 7,3 раза.

    Казахстан Закон и право Общество Ювелир
    Камшат Абдирайым
