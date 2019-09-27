Что предложил Касым-Жомарт Токаев миру на 74-й сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Темой 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объявлена «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода». Президент Казахстана прибыл для участия в этом форуме в Нью-Йорк 23 сентября. Еще до прибытия Касым-Жомарта Токаева в американском издании «The Hill» была опубликована его статья-анонс, в которой Президент отмечал, что Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую руководство страны успешно проводило в течение последних трех десятилетий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как и планировалось, Президент Токаев выступил на Общих дебатах, и это стало центральным событием визита. В своем выступлении Глава государства назвал ООН универсальной и уникальной организацией, которая защищает интересы всего человечества и подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша признать общим достоянием и не оставлять без внимания судьбы каждого человека и государства.

Президент выделил четыре основных дестабилизирующих фактора в современном мире. Первым таким фактором, по его мнению, является растущее число замороженных конфликтов и напряженность в разных уголках мира, которые возродили старые разделительные линии и создали новые, поставив мировые державы на грань полномасштабного военного противостояния. Второй тревожный фактор – отсутствие доверия в отношениях между глобальными и региональными игроками. Это ведет к эрозии нынешней архитектуры безопасности и системы контроля над вооружениями, что чревато возобновлением гонки вооружений.

«Эти вызовы усугубляются сдерживающими санкциями, торговыми войнами, возрастающим соперничеством в космосе, кибертехнологиями и искусственным интеллектом. Все перечисленное представляет собой тревожные аспекты обостряющегося фундаментального кризиса», – сказал Президент.

Третьим тревожным фактором К. Токаев назвал растущее социальное, экономическое и технологическое неравенство, рост противоречий между Севером и Югом, а также глобальный долговой кризис. Четвертым дестабилизирующим глобальным фактором является деградация окружающей среды.

В ходе выступления К. Токаев предложил преобразовать СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности и развитию, изложил подходы Казахстана к ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке и выразил готовность поделиться опытом гуманитарной операции «Жусан».

Президент также озвучил предложение по созданию Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана на базе открытого в Казахстане в мае текущего года здания международных организаций.

Глава государства также выступил на политическом Форуме высокого уровня, где сообщил, что Казахстан разделяет всеобщую обеспокоенность отставанием международного сообщества от достижения Целей устойчивого развития и рассказал об опыте Казахстана.

«В 2018 году Казахстан в тесном взаимодействии с институтами ООН внедрил институциональную архитектуру для оказания содействия достижению ЦУР, включая создание Управляющего совета. Первый форум по Целям устойчивого развития стал основным мероприятием Астанинского экономического форума в 2019 году. В июле этого года мы представили первый Добровольный национальный обзор Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что 80% Целей устойчивого развития интегрированы в стратегические программы страны.

Президент Токаев предложил осуществить ряд мер для содействия достижению ЦУР на региональном и международном уровнях. Первое – обеспечить рациональное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на цели ЦУР. Второе – присоединение всех 57 государств-членов Исламской организации сотрудничества к работе Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Деятельность этой организации направлена на решение проблем опустынивания, обезлесения, эрозии, засоления, а также обеспечения социальной безопасности. Третья мера – создание Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана, который может ускорить реализацию ЦУР не только в Казахстане, но и в остальных государствах Центральной Азии и Афганистане.

Также Глава государства отметил, что проводимая в Казахстане государственная политика полностью соответствует задачам ЦУР до 2030 года, и рассказал о запуске концепции «Слышащего государства», основная цель которой – обеспечение диалога между Правительством и народом.

Кроме выступлений на мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, Президент Токаев провел ряд встреч, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Конструктивный диалог состоялся у Касым-Жомарта Токаева с представителями ведущих компаний США. Об этом Президент сделал запись в Twitter.

«На встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. США традиционно входят в число ведущих деловых партнеров РК. Уверен, у нашего сотрудничества хорошие перспективы», – написал Глава государства.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана – общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил 45 млрд долларов.

Президент Казахстана проинформировал американских партнеров об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях.

На полях сессии Генассамблеи состоялись встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, Президентом Молдовы Игорем Додоном, Президентом Украины Владимиром Зеленским, Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Швейцарии Ули Маурером, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Президентом Польши Анджеем Дудой.

Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем К. Токаев выразил поддержку активной деятельности Антониу Гутерриша по адаптации ООН к современным реалиям и сообщил, что Казахстан твердо настроен реализовать Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

Антониу Гутерриш положительно оценил взаимодействие Казахстана с системой ООН в контексте осуществления Целей устойчивого развития и подчеркнул лидирующую роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, отметил вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.