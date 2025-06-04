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    13:06, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Несколько точек бизнеса сносят на главной улице Шымкента

    Раньше здесь работали обменники, цветочный базар и киоски. Теперь территорию готовят под строительство дополнительного корпуса школы № 8 и современных зон для занятий спортом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что построят на месте снесенных павильонов на проспекте Тауке хана в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    В Шымкенте стартовали работы по демонтажу временных построек на проспекте Тауке хана. Под снос попадают киоски, пункты обмена валют, а также цветочный павильон. Снос проводится в рамках реализации постановления городского акимата от 2021 года о принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд — под строительство нового здания школы.

    По словам заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алмаса Камбарова, решение о сносе принято на основании судебных актов, вступивших в законную силу.

    Что построят на месте снесенных павильонов на проспекте Тауке хана в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    — Во всех трех судебных инстанциях было рассмотрено это дело, и даны правовые оценки. На основании исполнительного листа собственникам выплачена компенсация в полном объеме. Земля официально перешла в государственную собственность, есть все законные основания для сноса, — сообщил Алмас Камбаров.

    Он также отметил, что арендаторы и владельцы временных сооружений были своевременно уведомлены о необходимости освобождения помещений. Уведомления направлялись как лично, так и через «Казпочту».

    Что построят на месте снесенных павильонов на проспекте Тауке хана в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Решение Верховного суда было вынесено в январе 2025 года. Однако компенсационные выплаты, как уточнил Камбаров, произведены еще в мае 2024 года.

    — С момента выплаты компенсации мы уведомили собственников о необходимости освобождения зданий. Почти за год они этого не сделали. Вынуждены были отключить электроэнергию и приступить к освобождению территории, — добавил представитель ведомства.

    Что построят на месте снесенных павильонов на проспекте Тауке хана в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    На месте снесенных сооружений планируется строительство нового корпуса школы № 8 и обустройство современных спортивных площадок, которые будут доступны как для учащихся, так и для посетителей Центрального парка.

    Ранее снос объектов начался в парке «Мир фантазий». Строительную технику привезли для исполнения судебного решения.

    Теги:
    Регионы Шымкент Строительство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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