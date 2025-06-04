Несколько точек бизнеса сносят на главной улице Шымкента

В Шымкенте стартовали работы по демонтажу временных построек на проспекте Тауке хана. Под снос попадают киоски, пункты обмена валют, а также цветочный павильон. Снос проводится в рамках реализации постановления городского акимата от 2021 года о принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд — под строительство нового здания школы.

По словам заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алмаса Камбарова, решение о сносе принято на основании судебных актов, вступивших в законную силу.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Во всех трех судебных инстанциях было рассмотрено это дело, и даны правовые оценки. На основании исполнительного листа собственникам выплачена компенсация в полном объеме. Земля официально перешла в государственную собственность, есть все законные основания для сноса, — сообщил Алмас Камбаров.

Он также отметил, что арендаторы и владельцы временных сооружений были своевременно уведомлены о необходимости освобождения помещений. Уведомления направлялись как лично, так и через «Казпочту».

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Решение Верховного суда было вынесено в январе 2025 года. Однако компенсационные выплаты, как уточнил Камбаров, произведены еще в мае 2024 года.

— С момента выплаты компенсации мы уведомили собственников о необходимости освобождения зданий. Почти за год они этого не сделали. Вынуждены были отключить электроэнергию и приступить к освобождению территории, — добавил представитель ведомства.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

На месте снесенных сооружений планируется строительство нового корпуса школы № 8 и обустройство современных спортивных площадок, которые будут доступны как для учащихся, так и для посетителей Центрального парка.

Ранее снос объектов начался в парке «Мир фантазий». Строительную технику привезли для исполнения судебного решения.