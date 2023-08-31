Что поменяется с 1 сентября 2023 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября текущего года в Казахстане в силу вступят некоторые новые законы и правила. Что именно изменится в стране с этой даты, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



Домашние животные подлежат обязательному учету

С 1 сентября 2023 года, согласно закону «Об ответственном обращении с животными» в Казахстане вступают в силу правила учета домашних животных.

Владельцы домашних животных (собак и кошек) будут обязаны внести информацию о своих питомцах в систему учета. Для этого владельцам домашних животных необходимо будет вживить чип или надеть бирку на своих подопечных, которые подлежат обязательной регистрации.

Постановка на учет других видов питомцев — декоративных крыс, хомяков или карликовых свиней остается добровольной. Сама процедура постановки на учет осуществляется бесплатно, однако установка чипа и приобретение бирки производится за счет владельца питомца. Регистрацию домашних животных осуществляют государственные ветеринарные организации, создаваемые местными исполнительными органами (МИО), а также частные или негосударственные юридические лица, осуществляющие лечебно-профилактическую деятельность в сфере ветеринарной медицины. Чипирование проводится в ветеринарных клиниках. Стоимость услуги варьируется от 3,5 до 8 тысяч тенге в разных регионах страны, согласно открытой информации вет клиник.

Учет животных проводился и раньше. Однако, процедура носила необязательный характер. В основном ее проводили владельцы питомцев, которые вывозили животных за границу, либо те, которые хотели дополнительно обезопасить животное (например, при потере). По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, на конец сентября 2022 года численность учтенных псов и кошек в стране составляла 730,7 тысячи. Из них 83,5% или 610,2 тысячи — домашние питомцы и служебные собаки, а 16,5% или 120,5 тысячи - безнадзорные животные.

Как следует из названия самого закона, основная цель нововведений — обязать людей относиться к домашним животным более ответственно, не выбрасывать их на улицу и не допускать жестокого обращения. За нарушение закона могут привлечь к ответственности.

Студенческие стипендии вырастут до 50%

С 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий. Студентам бакалавриата стипендия увеличена на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры — на 15%, студентам ТиПО — на 50%.

Таким образом, размер выплат для студентов составит:

- докторанты – 217 500 тенге, (в том числе по направлению «Здравоохранение») – 217 500 тенге;

- врачи-ординаторы и аспиранты по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;

- аспиранты – 97 024 тенге;

- стажеры – 75 890 тенге;

- студенты, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;

- студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – 41 898 тенге;

- студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;

- студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.

Обучать иностранному языку будут с третьего класса

Начиная с 2023-2024 учебного года, в целях постепенного введения преподавания языков: для классов с казахским языком обучения «Казахский язык» будет преподаваться с первого класса, а «Русский язык» со второго класса. Так, в классах с казахским языком обучения первоклассники изучают предметы «Әліппе» или «Ана тілі».

В классах с русским языком обучения будут изучать оба предмета («Казахский язык» и «Русский язык») одновременно с первого класса. Так, в классах с русским языком обучения первоклассники изучают предметы «Казахский язык» и «Букварь». Предмет «Иностранный язык» будет вводиться только с третьего класса. (Ранее иностранные языки в разных школах преподавались с первого или со второго классов).

Цель этой меры — снизить нагрузку на учеников, а также дать возможность учащимся осваивать иностранные языки постепенно.

Начнет работу Центр педагогической поддержки родителей

1 сентября текущего года начнет свою работу Центр педагогической поддержки родителей. Его основная цель — усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении и воспитании детей, а также развитие позитивной культуры родителей.

«Мы уделяем большое внимание усилению роли просветительской работы. Поэтому в этой работе для нас очень важна поддержка родителей. В связи с этим с 1 сентября текущего года во всех организациях образования начнет работать Центр педагогической поддержки родителей», - сказал министр просвещения РК Гани Бейсенбаев на августовском республиканском совете работников образования.

Кроме того, реализация Единой программы образования на 2023-2025 годы запускается также 1 сентября текущего года.

Вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании»

с 1 сентября 2023 года вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях. Согласно новому законодательству, учебные заведения будут обязаны обеспечить студентов местами в общежитиях. За обеспечение руководители организаций будут нести ответсвенность. В случае неисполнения, учебные заведения будут штрафовать.

Заработная плата воспитателей детских садов вырастет на 30%

С 1 сентября этого года зарплата воспитателей детских садов увеличится на 30%. За последние 4 года зарплата педагогов постепенно повышалась до 25%. В целом, учитывая повышение зарплаты с 1 сентября 2023 года, зарплата 98 тысяч учителей увеличиться в 2,5 раза.

К слову, в этом году обучение пройдут более 20 тысяч воспитателей дошкольного образования.

Недавно в стране была принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы.

Увеличение зарплат врачей и среднего мед персонала

С 1 сентября зарплаты врачей и среднего медицинского персонала снова повысятся. В этом году постановлением Правительства принято решение повысить заработную плату врачей, работающих в государственных медицинских организациях, на 30%, а зарплату среднего персонала — на 20%. Коэффициенты выплат заработной платы были утверждены соответственно. Однако, по мнению Министерства здравоохранения РК, даже повышенные коэффициенты не могут обеспечить 30-ти и 20-ти - процентный рост.

Именно поэтому существует разрыв в выплате заработной платы между штатными медицинскими работниками и работниками учреждений здравоохранения, финансируемых в рамках Фонда медицинского страхования и Минздрава, которые получают заработную плату согласно отраслевому соглашению. Чтобы устранить этот разрыв и не вызвать резонанс среди работников, предлагается увеличить поправочные коэффициенты, установленные Минздравом на 2023 год, на 3,42 вместо 2,73 для врачей и 2,34 вместо 2,05 для среднего медицинского персонала.

Выплата зарплат по измененному коэффициенту начнется с 1 сентября текущего года. Таким образом с этого времени зарплаты врачей и среднего медицинского персонала увеличатся.

Отметим, 1 сентября в 11:00 Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана. Президент выступит на совместном заседании палат Парламента. Обращение Президента будет транслироваться в прямом эфире на республиканских каналах.