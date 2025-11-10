Песков рассказал о подготовке к госвизиту Касым-Жомарта Токаева в Москву
Москва завершает подготовку к госвизиту Касым-Жомарта Токаева в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту Президента Токаева в Россию, который начнется завтра, — указал Песков.
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 11–12 ноября.
В ходе переговоров Токаев и Путин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
К подписанию в ходе визита подготовлены важные двусторонние документы.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.