Что ожидает Таиланд после победы оппозиции на парламентских выборах

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Более недели назад в Таиланде состоялись выборы в местный парламент, где победу одержала оппозиция. О том, что ожидает в ближайшее время это государство Юго-Восточной Азии, являющееся привлекательным туристическим направлением для наших граждан, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Две оппозиционные партии одержали победу на парламентских выборах

В Таиланде 14 мая 2023 года состоялись выборы в Палату представителей, в которых впечатляющую победу одержали оппозиционные партии, выступающие за политические перемены в стране. В Королевстве право голоса имеют 52 миллиона человек из более чем 60 миллионов жителей. В Таиланде законодательный орган состоит из двух палат: высшей – Сенат, который состоит из 250 членов, срок их полномочий составляет пять лет и низшей - Палата представителей - 500 депутатов.

Фото: © AP Photo / Thanachote Thanawikran



Зарубежная пресса пишет, что основная оппозиционная партия «Движение вперед» получит 151 место, а другое движение «Пхеу Тай» займет 141 место в парламенте. Обе партии в своих политических декларациях критикуют действующий режим, связанный с руководителями армии.

Королевство Таиланд является конституционной монархией с 1932 года. С этого времени в стране произошло девятнадцать переворотов. Последний раз в 2014 году от власти было отстранено правительство во главе с Йинглак Чинават. Тогда командующий сухопутными силами Прают Чан-Оча заявил, что военные взяли власть в свои руки, чтобы «навести мир и спокойствие в стране» и намерены реформировать политическую структуру, экономику и общество.

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Однако на этих выборах партии премьер-министра Прают Чан-Оча показали низкие результаты. Эксперты считают, что после девяти лет правления его популярность пошла на убыль, а недавние опросы общественного мнения показали, что многие тайцы хотят, чтобы он ушел.

Кто претендует на пост премьер-министра страны

На этом фоне лидер «Движение вперед» 42-летний выпускник Гарварда Пита Лимджароенрат получил большинство голосов за счет значительной поддержки местной молодежи, в особенности пропагандируя свою политику в социальных сетях.

«Мы верим, что наш любимый Таиланд может стать лучше, и перемены возможны, если мы начнем это сегодня. Наши мечты и надежды – просты и понятны. Независимо от того, согласны вы со мной или нет, я буду вашим премьер-министром. И независимо от того, проголосовали вы за меня или нет, я буду служить вам», - заявил молодой политик.

Фото: pattayapeople.ru

Пита Лимджароенрат начал политическую карьеру, когда он был избран в парламент в 2019 году от партии «Future forward» (Будущее впереди). Основанная Танаторном Хуангроонгруангкитом, миллиардером и убежденным критиком армии, партия хорошо показала себя на выборах 2019 года, встряхнув тайскую политику требованием перемен. Но в 2020 году эта партия была вынуждена распуститься из-за спорных обвинений. Вскоре после этого была сформирована организация «Move Forward» в качестве ее преемника и Пита Лимджароенрат стал новым лидером.

Политик, которого называли «восходящей звездой» тайского парламента из-за критических речей, которые он произносил в качестве депутата от оппозиции, приобрел популярность благодаря обещаниям сменить политическое влияние военных и реформировать законы, касающиеся монархии.

Сам Пита Лимджароенрат родился в богатой тайской семье, занимавшейся политикой. Его отец был советником в министерстве сельского хозяйства, а его дядя был помощником бывшего свергнутого премьер-министра Таксина Чинавата. Молодой политик получил степень бакалавра финансов Бангокского университета Таммасат, степень магистра государственной политики Гарвардского университета и степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института. Он назвал себя «американским продуктом школ государственной политики».

Фото: Jack Taylor/AFP/Getty Images



Тем не менее, несмотря на успех «Движения вперед» на выборах, не факт, что он станет премьер-министром, отмечают местные политологи. Дело в том, что нового главу кабинета министров должны совместно утвердить Сенат и нижняя палата. Учитывая, что 250-местный Сенат в большинстве контролируется военными, победителям выборов необходимо получить 376 голосов из совместного числа сенаторов и членов Палаты представителей (750). На прошлой неделе лидер «Движение вперед» предложил второй партии «Пхэу Тай» и другим оппозиционным партиям сформировать союз против военных. Пита Лимджароенрат заявил, что еще четыре оппозиционные партии согласились «объединить усилия в формировании правительства».

Но несмотря на все эти заявления, зарубежные аналитики полагают, что Таиланд ждет продолжение борьбы за власть между оппозицией и военными. А учитывая, что густонаселенная Юго-Восточная Азия становится ареной столкновения интересов ведущих геополитических игроков мира, внутренняя ситуация в Таиланде привлекает повышенное внимание.

Фото: report.az

Влияние на туризм

Таиланд традиционно считается популярным направлением для многих туристов мира. Путешественников привлекает пляжный отдых в совокупности с относительно невысокими ценами на проживание, услуги, продукты питания и др. Так, это государство Юго-Восточной Азии в 2022 году приняло 11,15 млн иностранных туристов, что на 428 тысяч больше показателей 2021 года, когда были введены широкие ограничения на поездки, связанные с пандемией.

В 2023 году правительство Таиланда ожидает приезда в страну не менее 25 млн иностранных туристов, в том числе около 5 млн из Китая. Именно китайские туристы составляли большинство туристов в Королевстве в допандемический период. Общий доход от внутренних и иностранных туристов в 2023 году прогнозируется на уровне 2,4 трлн батов ($72,5 млрд).

Большинство местных жителей уверены, что несмотря на политические кризисы, Таиланд сохранит общественный порядок и будет стремиться защитить безопасность туристов, которые формируют основной источник дохода этой страны.