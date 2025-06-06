Что ответили в ДЧС Астаны о пожаре в Sensata Plaza

По уточнённой информации ДЧС, произошло возгорание в кабельной шахте с 1-го по 12-ый этажи изоляции электрических проводов на площади 36 п.м и в подвальном помещении горела складированная мебель на площади 5 кв.м. Силами спасателей по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено 4 человек. Пострадавших нет.

В ДЧС агентству Kazinform ответили, что вся остальная информация будет после заключения исследовательской пожарной лаборатории.

Управляющая компания от комментариев пока воздерживается.

Как сообщалось ранее, жильцы ранее обращали внимание управляющей компании на проблемы с электропроводкой, однако, по их словам, меры по устранению замечаний предприняты не были. Проводку, как утверждают жители, следовало заменить еще до ввода комплекса в эксплуатацию. Отметим, что дом был введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

По факту инцидента соответствующими службами проводится проверка.