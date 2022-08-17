Что нужно знать о ВИЧ-инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1987 по 2022 годы в РК зарегистрировано 45345 ВИЧ–инфицированных. За последние 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 1918 случаев. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить об этом серьезном заболевании.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, остается там на всю жизнь. Люди, заразившиеся ВИЧ-инфекцией, могут не знать о своем заболевании, потому что человек чувствует себя абсолютно здоровым. Несмотря на отсутствие внешних проявлений, заболевание постепенно развивается в организме. Вирус разрушает клетки иммунной системы, в результате чего существенно снижается иммунитет человека. Для людей, живущих с ВИЧ, любые заболевания представляют большую опасность.
Диагноз «СПИД» (синдром приобретенного иммунного дефицита) ставят, когда организм сильно ослаблен ВИЧ-инфекцией и любая болезнь может представлять для человека смертельную опасность.
Вакцины от ВИЧ-инфекции не существует.
Каковы же пути передачи? Вирус может попасть в организм только при наличии рискованного поведения или от матери ребенку. Вирус иммунодефицита содержится во многих биологических жидкостях организма: крови, сперме, влагалищной жидкости, материнском молоке.
Соответственно вирус ПЕРЕДАЕТСЯ через биологические жидкости тремя путями:
· Половой путь передачи: во время незащищенного полового контакта (без презерватива и других средств защиты).
· Через кровь: при использовании игл и шприцев для введения наркотических веществ, а также нестерильного медицинского инструментария; во время использования нестерильных игл для прокалывания ушей, пирсинга, нанесения татуировок.
· Вертикальный путь заражения от ВИЧ-положительной матери к ребенку: во время беременности; во время родов; во время кормления грудью.
Вирус иммунодефицита человека НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:
· Через слюну: при поцелуе, кашле, чихании и т.д.;
· При рукопожатии и объятиях;
· Через пот и слезы;
· Через укусы насекомых и животных;
· Через общую посуду и столовые приборы;
· Во время совместного пользования туалетом или душем;
· Во время совместных занятий спортом, посещения бассейна;
· Через постельное белье.
Выявить вирус в организме можно только с помощью специального анализа крови - теста на антитела к ВИЧ.
Лучший способ обезопасить себя от ВИЧ – избегать путей передачи ВИЧ.
Очень важно помнить, что за свое здоровье любой человек несет личную ответственность. И в интересах каждого - предпринимать адекватные меры профилактики.
Еркинбек Амирбеков