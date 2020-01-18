Что нужно делать владельцам автомобилей с иностранными номерами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Что нужно делать владельцам автомобилей с иностранными номерами в Казахстане, дал советы автоблогер Диаз Абылкасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Министерстве внутренних дел РК призвали казахстанцев зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете из-за большого количества ДТП, совершаемых автомобилями с «чужими» номерами и нарушений ПДД.

Данные поправки в закон вызвали критику со стороны владельцев таких автомобилей.

«Проблема, возникшая в Казахстане с автомобилями на иностранных номерах, показательна для нашей страны. На первый взгляд, все мы хотим жить в развитом государстве. Но почему-то отдельные граждане не упускают возможность «обмануть систему» и, например, уклониться от уплаты налогов. Но закон должен быть един для всех. А его незнание не освобождает от ответственности. Равно как и от нарушения правил дорожного движения. Если мы на самом деле хотим жить в современной стране, создающей условия для своих граждан и быть в безопасности на тех же автодорогах, надо соблюдать законодательство», - считает Диаз Абылкасов.

По словам автоблогера, граждане Казахстана, являющиеся владельцами автомобилей с иностранными номерами - такие же автомобилисты, как и все остальные. С теми же правами и обязанностями.

«Теперь им необходимо сделать выбор: либо «узаконить» свои авто, оплатив необходимые пошлины и зарегистрировав их в Казахстане, либо вывезти их из страны. Здесь надо отметить, что, например, праворульные автомобили, не соответствующие техрегламенту, поставить на учет в РК не удастся, и единственный вариант для их владельцев - вывоз из республики. Понятно, что и растаможка подержанных авто, завезенных из той же, например, Армении, влетит в копеечку и лишает экономической целесообразности их приобретение. Но об этом нужно было подумать заранее, изучить законодательство и все возможные риски. Кто-то вот захотел и рискнул, а теперь выражает недовольство... Справедливо ли это?» - отметил он.

Диаз Абылкасов также добавил, что как вариант, авто на иностранных номерах, можно будет разобрать на запчасти.

Между тем в полиции разъяснили, что проводить специальные рейды по автомобилям с иностранными номерами пока не собираются. Их останавливают в случае нарушения правил дорожного движения.

Стоит отметить, что за незарегистрированный транспорт водителям грозит штраф в размере 10 МРП и водворение на специальные площадки для временного хранения до устранения причин задержания.



