Что нужно, чтобы стать миротворцем: рассказ казахстанского офицера миссии ООН

Второй национальный контингент вернулся с Голанских высот в Казахстан. Офицер службы информационного обеспечения Данияр Баймулдин в интервью корреспонденту Kazinfоrm рассказал о буднях казахстанских миротворцев в составе миссии ООН.

— Опишите Ваш типичный рабочий день. Сколько времени занимает сбор данных, а сколько — моделирование сценариев?

— В мои обязанности входят следующие задачи: сбор, обработка и фильтрация информации, касающейся зоны ответственности и зоны интересов миссии СООННР (Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением) для определения возможных рисков, сценариев развития событий и прогнозов. Рабочий день у нас начинается в шесть часов утра. После подъема физическая зарядка, завтрак и подготовка к рабочему процессу.

Самая первая задача — брифинг о событиях за последние 24 часа для командования нашего контингента, начальников служб. Его подготовкой занимается наша служба информационного обеспечения. На брифинге должны доложить об оперативной обстановке в зоне ответственности и интересов миссии, наличии угроз и влиянии тех или иных событий на выполнение миссии.

После утреннего брифинга — построение, доведение задач до личного состава и основная работа. Помимо аналитической деятельности перед нами периодически ставят внеплановые задачи — выезды на встречи с ключевыми лицами, реагирование на нестандартные ситуации.

— Это Ваше первое участие в миссии ООН?

— Да, это моя первая миссия ООН и первое участие. Опыт я получил очень ценный, надеюсь, что все, кто был в составе миссии, будут применять его в работе и передавать нашим военнослужащим.

Фото: из личного архива Данияра Баймулдина

— Какими качествами должен обладать офицер такой специальности? Что важнее — холодная логика или интуиция?

— Аналитик должен быть хладнокровным. В нашей деятельности очень важно сохранять концентрацию внимания на протяжении длительного времени, уметь работать с большим объемом информации и не поддаваться эмоциям. Необходимые качества — усидчивость, аналитический склад ума, внимательность к деталям, способность быстро сопоставлять факты друг с другом, находить скрытые паттерны, взаимосвязь между событиями. Если выбирать между холодной логикой и интуицией, то по нашему направлению все-таки опора идет на факты, анализ и объективные данные. И приоритет отдается холодной логике.

— Как аналитику необходимо справляться с грузом ответственности, понимая, что от твоего прогноза зависят жизни людей?

— Работа миротворческой миссии связана с крайне высокой степенью ответственности. Особенно сильно груз ответственности ощущается в периоды резкого обострения ситуации. Когда интенсивность деятельности усиливается, необходимо быстро оценивать возможные сценарии развития событий. Невозможно быть уверенным в прогнозе на 100 процентов, всегда присутствует определенное психологическое напряжение и понимание уровня ответственности.

Фото: из личного архива Данияра Баймулдина

— Что для Вас лично является самым сложным и самым интересным в роли миротворца-аналитика?

— Само участие в миротворческой миссии и возможность представлять мою Родину — Республику Казахстан на международном уровне. Я думаю, для любого военнослужащего участие в миротворческой миссии ООН — это большая честь и ответственность. Условия службы здесь значительно отличаются от привычной повседневной службы в Казахстане, обстановка на Голанских высотах остается не простой, как вы сами видите из новостей.

С профессиональной точки зрения мне особенно интересно наблюдать за развитием событий и понимать, как те или иные процессы и события могут повлиять на общую обстановку в регионе, и как могут отразиться на нашей миссии. Отдельно отмечу, что очень интересно выстраивать доверительное взаимодействие с местным населением, искать подходы, потому что люди все разные и позиции у них разные. Сочетание высокого уровня ответственности и постоянной динамики, а также понимание деятельности делает эту службу по-настоящему интересной.

