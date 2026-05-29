Свыше 900 военнослужащих Казахстана прошли службу в составе миротворческих миссий ООН

29 мая отмечается День миротворца Республики Казахстан. Профессиональный праздник, учрежденный в РК с 2026 года, совпадает с Международным днем миротворцев ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

В рамках реализации международных обязательств с 2014 года более 900 военнослужащих прошли службу в составе различных миссий ООН, рассказали в Минобороны РК.

В настоящее время 154 казахстанских военнослужащих участвуют в семи из 11 миссий ООН на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Миротворцы проходят службу в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Ливанской Республике и Южном Судане.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

— Министерство обороны планомерно реализует поручение Президента о расширении географии и диверсификации участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН. Так, с 2024 года национальный контингент выполняет задачи в миротворческой миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах». Перед развертыванием контингент прошел комплексную подготовку и оценку по стандартам ООН. Для этого был выполнен комплекс задач по всестороннему обеспечению миссии оборудованием жизнеобеспечения, современными образцами вооружения и военной техники, — рассказали в ведомстве.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Подготовка казахстанских военнослужащих осуществлялась на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны. Миротворцы изучали международное гуманитарное право, английский язык, военную медицину, основы разминирования, а также отрабатывали навыки патрулирования и несения службы на блокпостах.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Ранее мы рассказывали, что развертывание первого национального контингента на Голанских высотах стало ярким подтверждением признания компетентности, ответственности и высокого уровня подготовки наших Вооруженных сил.