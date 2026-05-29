От Голанских высот до Сахары: как казахстанские миротворцы работают в самых опасных точках мира

29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. В этот день чествуют военнослужащих, которые служат делу сохранения мира и безопасности. Как Казахстан участвует в миротворческих миссиях ООН и где сегодня несут службу казахстанские военные — выяснял корреспондент Kazinform.

Миротворцы не участвуют в конфликтах

Первая в мире миротворческая миссия ООН была создана в 1948 году под названием «Организация Объединенных Наций по наблюдению за перемирием (UNTSO)». В скором времени Совет безопасности ООН утвердил первую миссию по поддержанию мира. С тех пор страны мира начали отправлять войска для прекращения конфликтов в точках назревания кризиса.

С обретением независимости Казахстан прилагал усилия, чтобы на мировой арене предстать колыбелью мира. Государство, хотя мы были в стороне от конфликтов, происходящих в разных частях мира, позднее пожелало присоединиться к «группе сотрудничества», чтобы не выглядеть безразличным к сложившейся в мире ситуации. С этой целью в 1992 году 300 бойцов 35-й гвардейской воздушно-десантной бригады отправились обеспечивать стабильность на таджикско-афганской границе. До февраля 2001 года более 10 тысяч казахстанских военнослужащих приняли участие в защите южной границы СНГ. Они остались в истории, как первые миротворцы из нашей страны.

И все же, участие Казахстана в коллективной миссии, пришлось на 2000-е годы. В 2000 году был создан «Казахстанский миротворческий батальон», и наша страна начала участвовать в специальных миссиях. В том же году Казахстан начал миротворческую деятельность по программе НАТО «Партнерство ради мира».

Позднее, в 2003 году первый инженерно-саперный отряд знаменитого «Казбата» впервые поехал в Ирак. За пять лет казахстанские миротворцы помогли уничтожить более 4,5 миллиона различных боеприпасов, в том числе мин, ракет и снарядов, очистили более 6 700 кубометров воды. Казахстанские военные врачи оказывали медицинскую помощь местному населению, страдавшему от террористических атак.

Кроме того, в 2017–2018 годах наша страна, после приема в Совет безопасности ООН в качестве непостоянного члена, провела много масштабной работы по миротворческому направлению. В 2018 году первыми среди государств Центральной Азии, в рамках миссии ООН, мы отправили в Ливан наши миротворческие подразделения, в составе которых было 500 военнослужащих.

Затем казахстанских офицеров и военных наблюдателей начали поэтапно направлять в миссии ООН. По данным Министерства обороны РК, в последующие годы в семи миротворческих миссиях в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке в миротворческих миссиях участвовали более 900 военных.

За годы независимости в миссиях под эгидой ООН приняли участие около тысячи военных, в том числе 80 человек служили в качестве наблюдателей и штабных офицеров.

— В настоящее время казахстанские миротворцы служат в нескольких международных миссиях ООН. В частности, они участвуют в миссиях в Ливане, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республике и на Голанских высотах. Сегодня 154 казахстанских миротворца служат в семи миссиях ООН. В том числе в миссии ООН на Голанских высотах работает первый самостоятельный национальный контингент, состоящий из 139 военнослужащих, — говорится в ответе Министерства обороны на запрос агентства Kazinform.

Подготовка национального контингента и миротворцев

Казахстан — единственная страна в СНГ, получившая разрешение на участие в миссии на Голанских высотах с самостоятельным мандатом. Сейчас мы присутствуем в этой зоне конфликта, как полноценный национальный контингент. То есть, мы достигли уровня, когда привлекаются на международные операции не только отдельные офицеры, но и целые войсковые подразделения. В настоящее время наши военные на Ближнем Востоке выполняют важные задания, такие как обеспечение режима прекращения огня. Разрешение на создание национального контингента получить нелегко. Для этого государство должно совершенствовать правовую базу, развивать систему военной подготовки.

Для того, чтобы соответствовать требованиям, при Министерстве обороны был создан Центр миротворческих операций (KAZCENT). В нем сформирована система всесторонней правовой, языковой, гуманитарной и психологической подготовки миротворцев. Каждый солдат, отправляющийся в миротворческую миссию, проходит тщательную подготовку в этой структуре.

Центр миротворческих операций создан в 2006 году на базе Института иностранных языков Минобороны РК, как учебный центр программы НАТО «Партнерство во имя мира». В 2006 году Центр признан штабом Верховного командования объединенных сил НАТО по трансформации (SACT) в качестве члена сообщества учебных центров программы «Партнерство ради мира» (PTEC). В 2019 году получены сертификаты курсов Центра UNSOC — курсов штабных офицеров ООН и UNPOC — курсов полицейских офицеров ООН.

Как сообщил пресс-секретарь Центра миротворческих операций Батыр Туяков, национальный миротворческий комитет перед миссией проходит трехмесячную подготовку.

— В операциях ООН строго оцениваются дисциплина, языковая подготовка, работа с техникой, логистика и способность действовать в чрезвычайных ситуациях. Поэтому в Центре организуются 12 курсов, касающихся военного дела. Наряду с этим, проводится обучение английскому, французскому, турецкому и китайскому языкам, как языкам международного общения в многонациональных миссиях ООН, — говорит пресс-секретарь.

Следует отметить, что Батыр Туяков — не только специалист Центра, он и сам миротворец. В 2021 году он служил штабным офицером в Ливане. В 2023 году — в рядах первых военнослужащих от нашей страны, отправившихся в Демократическую Республику Конго.

— В 2023 году я поехал в Демократическую Республику Конго в качестве военного наблюдателя. Военный наблюдатель — это специалист, контролирующий режим соблюдения условий и перемирия между сторонами в зонах вооруженных конфликтов. Там я писал рапорты, готовил экспертизы и работал в качестве эксперта. В июле 2025 года завершил миссию, — говорит Б.Туяков.

Недавно вернулся второй национальный контингент из миссии ООН на Голанских высотах. По официальным данным, они были не только наблюдателям, но и прямо обеспечивали безопасность.

Как сообщил руководитель второго контингента Ануар Арынгазиев, военнослужащие выполнили более тысячи заданий. В том числе: 798 раз провели патрулирование; организовали 56 учебно-тренировочных мероприятий; обезвредили 63 взрывных устройства; созданы 57 временных пунктов контроля; 15 раз обеспечивали безопасное сопровождение официальных лиц.

Если учесть, что все это требует большого опыта и психологической подготовки, есть основания говорить, что центры подготовки в нашей стране справились с поставленными задачами.

Есть ли у миротворцев отдельный статус

По данным Министерства обороны, для военнослужащих, находившихся в составе миротворческого контингента, предусмотрены социальные льготы и профессиональная поддержка. Например, военнослужащим указанной категории выплачиваются должностные оклады в три раза больше, а также есть дополнительные финансовые выплаты со стороны ООН. Сейчас солдатам на Голанских высотах ежемесячно выплачивается дополнительно около 1 500 долларов.

— После завершения миссии военнослужащим предоставляется возможность получения санаторно-курортного лечения, к ежегодному трудовому отпуску добавляются дополнительные 14 суток. Кроме того, в случае, если солдат получит ранение, он имеет право на компенсацию и социальные гарантии, — сообщили в ведомстве.



Кроме того, военнослужащим, вернувшимся из зарубежья, отдается приоритет для карьерного роста. Потому, что специалист, имеющий международный опыт, должен повышать профессиональный уровень следующего поколения.

Сегодня Казахстан стал государством, внесшим значительный вклад в укрепление глобального мира. Казахстан помогает ООН в борьбе против мировых угроз, посредством международных миссий продвигает свои идеи. Безусловно, такая позиция должна изменить отношение к безопасности не только в одной стране, но и в регионе, в целом.