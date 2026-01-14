РУ
    14:43, 14 Январь 2026

    Что нельзя брать с собой пассажирам поездов в Казахстане

    Казахстанцам напомнили перечень предметов, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте, передает агентство Kazinform.

    поезд, пассажиры, ктж
    Фото: КТЖ

    В соответствии с законодательством Республики Казахстан попытка провоза опасных или запрещенных вещей влечет уголовную ответственность.

    Среди запрещенных к провозу предметов:

    • взрывные устройства и вещества, пиротехника (салюты, фейерверки и другие потенциально взрывоопасные предметы); 
    • радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (включая бензин, метиловый эфир, метанол); 
    • воспламеняющиеся твердые вещества; 
    • ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом виде; 
    • инфекционно-опасные или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их; 
    • все виды огнестрельного оружия, включая метательное, электрическое, механическое, комбинированное, бесствольное травматическое, а также шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени; 
    • боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, включая боевые патроны, светозвуковые, травматические, холостые и снаряженные охотничьи патроны.

    В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что перед поездкой пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. Для обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы.

    Напомним, поезда и самолеты в Казахстане подключат к спутниковому интернету в 2026 году. 

