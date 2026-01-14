14:43, 14 Январь 2026 | GMT +5
Что нельзя брать с собой пассажирам поездов в Казахстане
Казахстанцам напомнили перечень предметов, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте, передает агентство Kazinform.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан попытка провоза опасных или запрещенных вещей влечет уголовную ответственность.
Среди запрещенных к провозу предметов:
- взрывные устройства и вещества, пиротехника (салюты, фейерверки и другие потенциально взрывоопасные предметы);
- радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (включая бензин, метиловый эфир, метанол);
- воспламеняющиеся твердые вещества;
- ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом виде;
- инфекционно-опасные или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их;
- все виды огнестрельного оружия, включая метательное, электрическое, механическое, комбинированное, бесствольное травматическое, а также шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени;
- боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, включая боевые патроны, светозвуковые, травматические, холостые и снаряженные охотничьи патроны.
В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что перед поездкой пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. Для обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы.
Напомним, поезда и самолеты в Казахстане подключат к спутниковому интернету в 2026 году.