Что нельзя брать с собой пассажирам поездов в Казахстане

В соответствии с законодательством Республики Казахстан попытка провоза опасных или запрещенных вещей влечет уголовную ответственность.

Среди запрещенных к провозу предметов:

взрывные устройства и вещества, пиротехника (салюты, фейерверки и другие потенциально взрывоопасные предметы);

радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (включая бензин, метиловый эфир, метанол);

воспламеняющиеся твердые вещества;

ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом виде;

инфекционно-опасные или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их;

все виды огнестрельного оружия, включая метательное, электрическое, механическое, комбинированное, бесствольное травматическое, а также шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени;

боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, включая боевые патроны, светозвуковые, травматические, холостые и снаряженные охотничьи патроны.

В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что перед поездкой пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. Для обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы.

Напомним, поезда и самолеты в Казахстане подключат к спутниковому интернету в 2026 году.