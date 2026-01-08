Что можно и нельзя делать в водоохранных зонах и полосах Казахстана

Что такое водоохранная зона и водоохранная полоса?

Статья 1 Водного кодекса

Водоохранная зона — территория, примыкающая к водному объекту, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная полоса — часть водоохранной зоны, в которой дополнительно к режиму водоохранной зоны устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности

Важно: 35 метров — это минимальный размер водоохранной полосы. Фактические границы водоохранных зон и полос могут изменяться в зависимости от типа водоёма, рельефа, экологических условий.

Водоохранные зоны и полосы устанавливаются по проектной документации. Её заказывают местные исполнительные органы, а в отдельных случаях — физические и юридические лица. Проекты обязательно согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, экологическими и санитарными органами, а затем утверждаются акиматами. Границы таких зон фиксируются на местности и публикуются на государственной кадастровой карте.

Если русло реки или берег изменились — границы пересматриваются.

Самые жёсткие правила — в водоохранной полосе.

В пределах водоохранной полосы запрещена почти любая хозяйственная деятельность за исключением:

• водохозяйственных сооружений и их коммуникаций;

• мостов и мостовых сооружений;

• причалов, портов, пирсов и объектов инфраструктуры, связанных с водным транспортом, охраной рыбных ресурсов, рыболовством и аквакультурой;

• рыбоводных прудов, бассейнов и других рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним;

• детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений;

• пунктов наблюдения за состоянием водных объектов;

• укрепления берегов, лесоразведения и озеленения.



Всё остальное — под запретом.

Чего нельзя делать в водоохранной зоне

1. Эксплуатация объектов, не оснащенных средствами предотвращения загрязнения и засорения поверхностных вод;

2. Размещение и строительство:

• автозаправочных станций;

• складов для нефтепродуктов;

• пунктов технического осмотра, ремонта и мойки транспортных средств и сельхозтехники;

• складов и площадок для удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение;

• свалок твёрдых бытовых и промышленных отходов;

• кладбищ;

• животноводческих хозяйств, убойных площадок, скотомогильников, хранилищ пестицидов и тары из-под них;

• накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и других объектов, создающих риск радиационного, химического, микробиологического, токсикологического или паразитологического загрязнения;

3. Выпас животных с превышением нормы нагрузки.



А если зона официально не установлена?

Статья 44 Земельного кодекса

По закону, земельные участки в пределах 500 метров от берега водоема нельзя предоставлять и использовать, пока:

• не определены границы водоохранной зоны и полосы;

• не установлен режим их хозяйственного использования.

За исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.

Любые строительные и иные работы на водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах допускаются только при соблюдении требований статьи 86 Водного кодекса и после согласования с Бассейновыми водными инспекциями.

Важно: за несоблюдение запретов, установленных статьёй 86 Водного кодекса, предусмотрена ответственность.

Согласно статье 360 КоАП РК, нарушение правил хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах влечет штраф и принудительный снос незаконных сооружений.

Водоохранные зоны и полосы — это щит для охраны воды, растений и животных вблизи водоемов. Сейчас в регионах проводится активная работа по определению таких зон и полос, установлению их границ и режимов хозяйственного использования.

Напомним, в июне 2025 года в Казахстане вступил в силу Новый Водный кодекс.

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.