Что можно и нельзя делать в водоохранных зонах и полосах Казахстана
Вода — не просто природный ресурс, а зона особого режима. Именно поэтому вокруг рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и полосы. Новый Водный кодекс усилил защиту водных объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
Что такое водоохранная зона и водоохранная полоса?
Статья 1 Водного кодекса
Водоохранная зона — территория, примыкающая к водному объекту, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.
Водоохранная полоса — часть водоохранной зоны, в которой дополнительно к режиму водоохранной зоны устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности
Важно: 35 метров — это минимальный размер водоохранной полосы. Фактические границы водоохранных зон и полос могут изменяться в зависимости от типа водоёма, рельефа, экологических условий.
Водоохранные зоны и полосы устанавливаются по проектной документации. Её заказывают местные исполнительные органы, а в отдельных случаях — физические и юридические лица. Проекты обязательно согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, экологическими и санитарными органами, а затем утверждаются акиматами. Границы таких зон фиксируются на местности и публикуются на государственной кадастровой карте.
Если русло реки или берег изменились — границы пересматриваются.
Самые жёсткие правила — в водоохранной полосе.
В пределах водоохранной полосы запрещена почти любая хозяйственная деятельность за исключением:
• водохозяйственных сооружений и их коммуникаций;
• мостов и мостовых сооружений;
• причалов, портов, пирсов и объектов инфраструктуры, связанных с водным транспортом, охраной рыбных ресурсов, рыболовством и аквакультурой;
• рыбоводных прудов, бассейнов и других рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним;
• детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений;
• пунктов наблюдения за состоянием водных объектов;
• укрепления берегов, лесоразведения и озеленения.
Всё остальное — под запретом.
Чего нельзя делать в водоохранной зоне
1. Эксплуатация объектов, не оснащенных средствами предотвращения загрязнения и засорения поверхностных вод;
2. Размещение и строительство:
• автозаправочных станций;
• складов для нефтепродуктов;
• пунктов технического осмотра, ремонта и мойки транспортных средств и сельхозтехники;
• складов и площадок для удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение;
• свалок твёрдых бытовых и промышленных отходов;
• кладбищ;
• животноводческих хозяйств, убойных площадок, скотомогильников, хранилищ пестицидов и тары из-под них;
• накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и других объектов, создающих риск радиационного, химического, микробиологического, токсикологического или паразитологического загрязнения;
3. Выпас животных с превышением нормы нагрузки.
А если зона официально не установлена?
Статья 44 Земельного кодекса
По закону, земельные участки в пределах 500 метров от берега водоема нельзя предоставлять и использовать, пока:
• не определены границы водоохранной зоны и полосы;
• не установлен режим их хозяйственного использования.
За исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.
Любые строительные и иные работы на водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах допускаются только при соблюдении требований статьи 86 Водного кодекса и после согласования с Бассейновыми водными инспекциями.
Важно: за несоблюдение запретов, установленных статьёй 86 Водного кодекса, предусмотрена ответственность.
Согласно статье 360 КоАП РК, нарушение правил хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах влечет штраф и принудительный снос незаконных сооружений.
Водоохранные зоны и полосы — это щит для охраны воды, растений и животных вблизи водоемов. Сейчас в регионах проводится активная работа по определению таких зон и полос, установлению их границ и режимов хозяйственного использования.
Напомним, в июне 2025 года в Казахстане вступил в силу Новый Водный кодекс.
Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.