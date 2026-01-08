РУ
    Что можно и нельзя делать в водоохранных зонах и полосах Казахстана

    Вода — не просто природный ресурс, а зона особого режима. Именно поэтому вокруг рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и полосы. Новый Водный кодекс усилил защиту водных объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Что такое водоохранная зона и водоохранная полоса?

    Статья 1 Водного кодекса

    Водоохранная зона — территория, примыкающая к водному объекту, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

    Водоохранная полоса — часть водоохранной зоны, в которой дополнительно к режиму водоохранной зоны устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности

    Важно: 35 метров — это минимальный размер водоохранной полосы. Фактические границы водоохранных зон и полос могут изменяться в зависимости от типа водоёма, рельефа, экологических условий.

    Водоохранные зоны и полосы устанавливаются по проектной документации. Её заказывают местные исполнительные органы, а в отдельных случаях — физические и юридические лица. Проекты обязательно согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, экологическими и санитарными органами, а затем утверждаются акиматами. Границы таких зон фиксируются на местности и публикуются на государственной кадастровой карте.

    Если русло реки или берег изменились — границы пересматриваются.

    Самые жёсткие правила — в водоохранной полосе.

    В пределах водоохранной полосы запрещена почти любая хозяйственная деятельность за исключением:

    • водохозяйственных сооружений и их коммуникаций;
    • мостов и мостовых сооружений;
    • причалов, портов, пирсов и объектов инфраструктуры, связанных с водным транспортом, охраной рыбных ресурсов, рыболовством и аквакультурой;
    • рыбоводных прудов, бассейнов и других рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним;
    • детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений;
    • пунктов наблюдения за состоянием водных объектов;
    • укрепления берегов, лесоразведения и озеленения.

    Всё остальное — под запретом.

    Чего нельзя делать в водоохранной зоне

    1. Эксплуатация объектов, не оснащенных средствами предотвращения загрязнения и засорения поверхностных вод;

    2. Размещение и строительство:
    • автозаправочных станций;
    • складов для нефтепродуктов;
    • пунктов технического осмотра, ремонта и мойки транспортных средств и сельхозтехники;
    • складов и площадок для удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение;
    • свалок твёрдых бытовых и промышленных отходов;
    • кладбищ;
    • животноводческих хозяйств, убойных площадок, скотомогильников, хранилищ пестицидов и тары из-под них;
    • накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и других объектов, создающих риск радиационного, химического, микробиологического, токсикологического или паразитологического загрязнения;

    3. Выпас животных с превышением нормы нагрузки.

    А если зона официально не установлена?

    Статья 44 Земельного кодекса

    По закону, земельные участки в пределах 500 метров от берега водоема нельзя предоставлять и использовать, пока:

    • не определены границы водоохранной зоны и полосы;
    • не установлен режим их хозяйственного использования.

    За исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.

    Любые строительные и иные работы на водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах допускаются только при соблюдении требований статьи 86 Водного кодекса и после согласования с Бассейновыми водными инспекциями.

    Важно: за несоблюдение запретов, установленных статьёй 86 Водного кодекса, предусмотрена ответственность.

    Согласно статье 360 КоАП РК, нарушение правил хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах влечет штраф и принудительный снос незаконных сооружений.

    Водоохранные зоны и полосы — это щит для охраны воды, растений и животных вблизи водоемов. Сейчас в регионах проводится активная работа по определению таких зон и полос, установлению их границ и режимов хозяйственного использования.

    Напомним, в июне 2025 года в Казахстане вступил в силу Новый Водный кодекс. 

    Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.

