Что может повлиять на паводки 2026 года — сообщили в Казгидромете

— В связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года, — отметили в Казгидромете.