12:08, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Что может повлиять на паводки 2026 года — сообщили в Казгидромете
Специалисты РГП «Казгидромет» обратили внимание на возможные риски паводков весной 2026 года из-за особенностей предстоящей зимы, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года, — отметили в Казгидромете.
Это связано с тем, что ледяная корка замедляет впитывание талой воды в почву, увеличивая поверхностный сток и, как следствие, повышая риск подтоплений.
