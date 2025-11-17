РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что может повлиять на паводки 2026 года — сообщили в Казгидромете

    Специалисты РГП «Казгидромет» обратили внимание на возможные риски паводков весной 2026 года из-за особенностей предстоящей зимы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    100 населенных пунктов под угрозой — Костанайская область готовится к паводкам
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    — В связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года, — отметили в Казгидромете.

    Это связано с тем, что ледяная корка замедляет впитывание талой воды в почву, увеличивая поверхностный сток и, как следствие, повышая риск подтоплений.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается штормовая погода.

                                                    

    Теги:
    Погода Казгидромет Паводки
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают