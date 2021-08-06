Что известно о пожаре на станции Арысь

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - На станции Арысь сегодня, примерно в половине шестого вечера произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию. По состоянию на 19:22 возгорание вагона локализовано, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы, сегодня в 16:25 от диспетчера ж/д станции Арысь Туркестанской области поступило сообщение о том, что произошло задымление в одном из вагонов грузового состава сообщением «ст. Асса-Жамбылская обл. - ст. Арысь Туркестанская обл.».

Всего в составе было 64 вагона.

«Задымление произошло в вагоне №54, груз - желтый фосфор, отправитель ТОО «Казфасфат» Жамбылская область, получатель ЗАО «КТСП» РФ, вагон контейнер объемом 20 тонн, фосфор находился в металлических емкостях, количество устанавливается», - сообщил источник.

Сообщается, что работниками АО НК «КТЖ» вагон был отцеплен от грузового состава на безопасное расстояние (ликвидационный тупик, 1-1,5 км от ж/д станции), где произошло его возгорание. Также в результате горения фосфора произошло выделение белого густого дыма.

Известно, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Кроме того, в городе Арысь организовано четыре эвакуационных пункта - здания школы на 8 000 мест (школы им. Кожанова С., Ауезова М., Жангельдина А., Комарова В.)

По данным пресс-службы, жители от эвакуации отказались.

В ДЧС области создан оперативный штаб, организована горячая линия. По состоянию на 20:30 поступило два звонка информационного характера, информации о пострадавших не поступало.

Всего, по данным источника, в ликвидации ЧС задействованы: 35 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, 11 работников, 1 единица техники и пожарный поезд АО НК «КТЖ», 60 сотрудников и 9 единиц техники сотрудников полиции, 8 военнослужащих и 2 единицы техники в/ч 44859 МО РК, 3 работника и 1 единица техники управления санитарно-эпидемиологического контроля.

В 19:22 загорание вагона было локализовано.

Ранее заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов писал, что ситуация находится под контролем.

Также сообщалось, что возгорание контейнеров в Арыси не повлияло на движение других поездов.