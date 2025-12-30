Что изменится в работе военных кафедр при вузах Казахстана

В 2026 году планируется переработка программ военной подготовки офицеров и сержантов запаса с учетом современных требований к подготовке мобилизационного резерва.

— С учетом текущей военно-политической обстановки предполагается расширение подготовки по узкопрофильным специальностям, включая кибербезопасность и информационное противоборство, радиоэлектронную борьбу и разведку, боевое применение беспилотных летательных аппаратов, инженерно-саперную подготовку, геоинформационное обеспечение, а также организацию противовоздушной обороны, — отметили в ведомстве.

Планируется дальнейшая унификация учебно-методических материалов и стандартов подготовки на военных кафедрах с целью обеспечения единого уровня подготовки офицеров и сержантов запаса независимо от региона и ведомственной подчиненности учебного заведения.

— Введение нового формата «военно-учебная практика» взамен ранее применявшихся воинских сборов позволит более тесно интегрировать образовательный процесс военных кафедр с системой боевой подготовки Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований. Предусматривается увеличение доли практических занятий с использованием учебно-материальной базы воинских частей, полигонов и учебных центров Вооруженных Сил, — сообщили в Минобороны.

Также предусмотрена возможность создания военных факультетов при вузах.

— Это направлено на расширение функционала военных кафедр как центров военной подготовки и военно-патриотического воспитания. Наряду с учебной деятельностью они будут осуществлять работу по формированию у студентов патриотического сознания и готовности к службе, — проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем, в целях повышения укомплектованности военных кафедр и качества учебного процесса введены воинские должности внештатного состава, на которые могут назначаться действующие военнослужащие. Эта мера должна усилить контроль за состоянием вооружения и военной техники, а также за организацией учебного процесса.

Предусматривается повышение квалификации профессорско-преподавательского состава военных кафедр, внедрение цифровых и интерактивных образовательных технологий, а также усиление контроля со стороны Минобороны за деятельностью отборочных комиссий при приеме студентов, в том числе в части медицинского освидетельствования и оценки уровня физической подготовленности.

В ведомстве также отметили, что сегодня в целях исключения бюрократизации и сокращения трудозатрат граждан РК осуществляется поэтапный перевод процесса приема заявок на обучение в цифровой формат.

Подача заявлений будет осуществляться через портал электронного правительства eGov. Данная процедура включена в реестр госуслуг Минобороны и будет проводиться ежегодно в период с 1 февраля по 30 сентября года приема.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые начнут проверять военные кафедры при вузах на нарушения.