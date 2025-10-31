Что изменится в Казахстане с 1 ноября

Запуск льготных ипотек

С 3 ноября в Казахстане начнется прием заявок на льготные ипотечные программы «Наурыз» и «Наурыз Жумыскер». Первоначальный взнос составляет 10% при покупке квартир в чистовой отделке, 20% — при покупке без ремонта.

Ставка 7% для граждан из социально-уязвимых слоев населения, 9% — для остальных казахстанцев. Сумма займа до 36 млн тенге для Алматы и Астаны, 30 млн — для остальных регионов.

При этом отмечаем, что программа «Наурыз Жумыскер» рассчитана на представителей рабочих профессий в сферах промышленности и строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

Новые правила оплаты за воду

С 1 ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг по водоснабжению и водоотведению. Как пояснили в Министерстве промышленности и строительства, новая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты.

Коллаж: Kazinform/ Freepik

Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности. Там, где счетчиков нет, применяется утвержденная акиматами норма потребления. Для жильцов многоквартирных домов порядок расчета также остается прежним.

Если в доме установлен общий прибор учета, а часть квартир не имеет индивидуальных счетчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплен в обновленной методике для исключения разночтений.

Старт приема заявок на субсидируемые рабочие места

С 1 ноября начнется прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на 2026 год. Продлится прием заявок до 31 декабря.

Подача заявок осуществляется в электронном формате через цифровую платформу «Электронная биржа труда» (Еnbek.kz).

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Заявки принимаются от работодателей, которые соответствуют ряду требований. К примеру, у работодателя не должно быть просроченной задолженности по заработной плате на момент подачи заявки, он должен регулярно производить социальные платежи за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест, а также отсутствовать в списке неблагонадежных налогоплательщиков.

Возможное повышение базовой ставки

10 октября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 18%. Позже глава финрегулятора Тимур Сулейменов заявил, что Нацбанк может вновь повысить базовую ставку в ноябре, если инфляция не начнет постепенно снижаться.

Он отметил, что решение о дальнейшей денежно-кредитной политике будет приниматься с учетом внутренних, так и внешнеполитических факторов.

Среднюю зарплату посчитают по-новому

С 3 ноября 2025 года вступает в силу приказ министра труда и социальной защиты населения, который вносит поправки в Единые правила исчисления средней заработной платы.

В правила добавлено новое определение — стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер — выплаты, которые выплачиваются регулярно при наступлении случаев, предусмотренных системой оплаты труда.

Расчет средней зарплаты при пятидневной и шестидневной рабочей неделе производится за фактически отработанное время. При этом учитывается средний дневной или часовой заработок за соответствующий период, включая установленные доплаты, надбавки, премии и другие постоянные стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. Исключением является среднемесячный заработок, используемый для возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина в соответствии с Гражданским кодексом РК.

Открытие новых авиарейсов

С 7 ноября 2025 года авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) начнет выполнять прямые рейсы Астана — Самарканд — Астана (2 раза в неделю — в пятницу и воскресенье), а с 10 ноября 2025 года — Астана — Бишкек — Астана (2 раза в неделю — в понедельник и четверг).

Вместе с тем, с 29 ноября казахстанский лоукостер FlyArystan открывает рейс Актау — Дубай — Актау.

На начальном этапе полеты будут выполняться раз в неделю — по субботам. В период зимних школьных каникул с 16 декабря по 6 января, а также весенних праздников с 10 по 24 марта добавятся дополнительные рейсы по вторникам.